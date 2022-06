La Quebrantahuesos se prepara para una 31ª edición de altas temperaturas

El calor suele ser algo consustancial a la disputa de la Quebrantahuesos y ediciones como la del año pasado, cuando excepcionalmente la marcha cicloturista se celebró en septiembre por la covid, en la que la lluvia y el frío fueron protagonistas, no abundan. Aún así, las temperaturas que se esperan para el sábado, cuando los 11.000 participantes tomen la salida en Sabiñánigo, han obligado a la organización a activar un protocolo especial para reforzar la asistencia a los ciclistas. No en vano, la previsión meteorológica advierte de máximas de hasta 38º.

El plan incluye un puesto de avituallamiento extra que se situará en el puerto de Portalet, así como la entrega de más hielo y líquidos. Además, para facilitar el camino de regreso a aquellos que opten por no seguir, a los doce vehículos de evacuación con los que se acostumbra a contar se van a añadir otros cuatro.

A lo largo del sábado el mercurio oscilará entre los 13º grados de Portalet, que será el puerto más frío con un tope de 27º, y los 38º que se podrían llegar a alcanzar en Bielle, ya en Francia. La jornada empezará con cielos mayormente despejados y será a partir del mediodía cuando aparezcan nubes que por la tarde se podrían dar lugar a chubascos dispersos acompañados de tormenta. Los vientos soplarán flojos de componentes este y sur a primeras horas ganando intensidad según transcurran las horas pudiendo haber rachas superiores a 40 km/h en cotas altas y expuestas.

La experiencia de otras ocasiones hace que la organización no prevea un número muy superior de abandonos. En cuanto al calor, especialmente se recuerdan las ediciones de 1998, cuando sí fueron muchos los que no pudieron seguir, y la de 2010.

El dispositivo de seguridad previsto por las autoridades es el habitual con cientos de efectivos involucrados.