Fernando Aláez, un nadador de récord

El idilio de Fernando Aláez con la natación comenzó muy pequeño, con apenas cuatro años, en la piscina del Stadium Venecia. Contagiado por sus hermanos, Juan y Anacris, se sumergió en una disciplina que todavía hoy, más de cuatro décadas después, le enamora como el primer día. “Me sirve para liberarme, para desconectar”, afirma el deportista, que el pasado fin de semana sumó cuatro nuevos récords de España a su ya dilatado palmarés.

Durante el reciente Campeonato de Cataluña Open Máster, el nadador de El Olivar cosechó el mejor tiempo del país en 200 mariposa (2:13.68), 50 mariposa (26.54) y, por partida doble, en 100 mariposa (1:02.98 y 59.33), donde batió su propia marca personal. Todas ellas en la categoría +45. En la prueba de mayor distancia (200 mariposa), Aláez se quedó, además, a solo una décima de conseguir el récord de Europa.

“El balance del campeonato es muy positivo. Regresé muy contento, pero se me quedó una cara cuando vi que no conseguía el récord de Europa por solo una décima…”, reconoce el zaragozano, que actualmente compagina su trabajo con entrenamientos a los nadadores más jóvenes de El Olivar. “Estoy muy satisfecho porque hago todo solo: me busco la vida para entrenar, hago lo que puedo con el tiempo que tengo. Eso sí, conservo la misma pasión de siempre. Me gusta prepararme bien y así luego mis chavales me hacen caso”, bromea.

Fernando Aláez es uno de los mejores nadadores aragoneses en categoría máster, una disciplina en la que decidió "probar" en el año 2008, después de una grave lesión y de promocionar a nivel personal en su puesto de trabajo. Sus números le avalan: tres récords del mundo, más de una década en Europa y por encima de 50 en todo el país.

Solo un año más tarde, en 2009, alcanzó sus primeros récords mundiales. Hasta la actualidad, donde se ha convertido en una referencia para las futuras estrellas de la natación aragonesa. “No hay secretos. La constancia y el trabajo, tener claro cuál es tu objetivo. La natación es mi pasión, es lo que más me gusta. Es una filosofía de vida”, sentencia.