El 'Fat Rugby' vuelve a Monzón

La sexta edición del torneo Fat Rugby, organizado por el Club Quebrantahuesos, regresa al campo de rugby de Monzón, Los Sotos, desde el viernes 10 al sábado 11 de junio. En las cinco anteriores ediciones, en dicho torneo se han dado cita algunos de los mejores delanteros de rugby del panorama nacional, jugando una modalidad única en el mundo, que solo se ha jugado en Monzón denominada como Fat Rugby.

La modalidad clásica de rugby se juega con quince jugadores en el campo, ocho delanteros, más fuertes y pesados, y siete tres cuartos, más rápidos y ágiles. Para medir en exclusiva a los tres cuartos, existe una modalidad denominada seven, la cual es deporte olímpico, pero para medir a las delanteras no existía ninguna modalidad. Es por eso, que el inquieto Quebrantahuesos Rugby Club, un club provincial, que opera en toda la provincia de Huesca pero que tiene sede en Monzón, inventó hace seis años una forma de medirla. Jugar ocho contra ocho, con reglas exclusivas para delanteros.

Para poder participar hay un sesgo: en la categoría masculina se debe pesar 90 kg. Y en la femenina 68 kg. Dicha norma es por seguridad de los participantes, ya que, la mayor lucha, se va a dar en la melé y el cuerpo tiene que estar preparado para ese empuje. Y es que, cada una, equivale a un choque frontal con un coche a más de 50km/h.

Cartel del torneo HA

El porqué de la denominación 'fat', según comenta el director de la competición, Diego Dieste, es una toda una reivindicación. “En rugby tenemos una posición para cada constitución. No desechamos, como en otros deportes, a alguien por ser demasiado bajo, demasiado alto, demasiado lento o demasiado grande. Es un juego donde prima la estrategia y necesitas un sinfín de habilidades”, explica. A los delanteros en los vestuarios de todo el mundo (el rugby es uno de los 10 deportes más practicados en el planeta), se les llama cariñosamente “gordos”. "Fat' (gordo en inglés) es la forma que tenemos de visibilizar que todo el mundo puede aportar algo, tenga la genética que tenga o sin importar sus capacidades. Luchamos por la integración. Es el momento que muchos de los participantes utilizan para desinhibirse y mostrarse tal y como son. Son posiciones muy valoradas dentro del rugby. Aquí no existe bullying para los gordos. Hacemos nuestro el apelativo y lo llevamos con orgullo”, zanja Dieste.

Dentro de las actividades programadas para ese fin de semana, tendrá lugar el clásico pesaje público del viernes, amenizado por el DJ residente del torneo Pozal de Funk. El sábado a partir de las diez de la mañana, comenzarán los equipos a medir sus fuerzas y se prolongarán los partidos hasta las finales, que terminarán sobre las ocho y media de la tarde con la entrega de trofeos. El reglamento del rugby exige al equipo anfitrión a dar de comer y beber al equipo visitante tras el esfuerzo de toda la jornada, por lo que el Quebrantahuesos ha preparado una fiesta de despedida que comenzará sobre las nueve y media a la que todos los vecinos de Monzón y alrededores están invitados, con unos conciertos gratuitos a cargo del grupo de funk 'The Funktoms' seguido del grupo de versiones de rock 'Orquesta Maravilla' que aúna buena música, baile y humor. Todos los actos se desarrollarán en el campo de rugby de Monzón, en la zona de Los Sotos, y la entrada es libre.

Desde el club ven en este torneo una oportunidad para descubrir de una forma divertida el rugby a la vez que posicionar en el mapa mundial a Monzón y la provincia de Huesca, dado que los seguidores del torneo se localizan alrededor de todo el globo terráqueo.