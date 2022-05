Mayte Pérez, sobre el arbitraje en el partido del Teruel: "Ha sido un escándalo digno de denuncia"

Después de una extraordinaria temporada, el CD Teruel no logró este domingo el ascenso a la Primera División RFEF, al perder la eliminatoria a partido único jugada ayer ante el Mérida (2-0) en el estadio Camilo Cano de La Nucía (Alicante).

El encuentro no estuvo exento de polémica, pues se resolvió en la prórroga, después de una heroica resistencia aragonesa, que sufrió dos expulsiones, una de ellas en la primera parte. Mayte Pérez, consejera del Presidencia del Gobierno de Aragón, expresó su sentir en la misma noche del encuentro a través de su cuenta Twitter. "Jamás hago valoraciones así, pero hoy me ha parecido un escándalo digno de denuncia", censuró. En otro tuit, continuó con su lamento. ¡No pudo ser! Después de una lamentable actuación arbitral, el Teruel, que ha merecido en una parte del partido el título, no pudo", escribió.

La temporada del Teruel cabe calificarla de magnífica. Después de finalizar la liga regular en la cuarta posición del Grupo III de Segunda RFEF, el equipo que prepara Víctor Bravo superó con holgura en la primera eliminatoria por el ascenso al potente Cacereño (4-0). En la eliminatoria decisiva ante el Mérida, cayó por 2-0. Una de las jugadas determinantes del careo fue la expulsión sufrida por Carlos Javier en el minuto 41, cuando el defensor aragonés Javier derribó al delantero emeritense Lolo Pla en el momento en que el delantero del Mérida encaraba al portero del Teruel. En esta acción, según muestran con nitidez las imágenes, el árbitro, Juan Francisco Roca Robles, acertó, pues derribar (o agarrar, en este caso) a un rival en ese contexto es tarjeta roja, según el reglamento.

Pese a jugar en inferioridad numérica, el Teruel aguantó en pie e incluso tuvo oportunidades para llevarse la victoria y el ascenso. Tras un descomunal esfuerzo energético, el partido finalizó en su tiempo reglamentario con empate a cero y se fue a la prórroga. Nada más arrancar el tiempo añadido, marcó el Mérida por medio de Gaspar. Instantes después sería expulsado Cabezas por estimar el árbitro una supuesta agresión, no demasiado clara según las imágenes. Con dos jugadores más sobre el campo, el Mérida abrochó la victoria y el ascenso con un segundo gol, obra de Nacho González.

Además del lamento, Mayte Pérez expresó su agradecimiento por la gran temporada desarrollada por el Teruel. "Gracias por vuestro esfuerzo y vuestras ganas durante toda la temporada. Vuestra actitud hoy os define. Orgullosos/as de vosotros y de la gran afición", redactó. En otro tuit, Mayte Pérez apuntó una consideración final. "Soy muy respetuosa con las responsabilidades de cada cual, pero a mi juicio hoy ha estado desafortunado el equipo arbitral, y eso en un partido decisivo", concluyó.