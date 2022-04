La ciclista transgénero Emily Bridges se siente "demonizada" después de que la UCI le prohibiese competir con mujeres

La ciclista transgénero Emily Bridges ha confesado que se siente "acosada y demonizada" después de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) le impidiese competir en una prueba femenina este fin de semana.

Bridges, de 21 años, debía competir contra ciclistas como la campeona olímpica Laura Kenny en el Campeonato Británico de ómnium este fin de semana en Derby, que suponía su primera carrera en la categoría femenina, pero el miércoles por la noche, la Federación Británica de Ciclismo (British Cycling) anunció que la UCI había determinado que no era elegible para la prueba.

Aunque British Cycling había aceptado que cumplía con los requisitos (las normas transgénero actuales exigen que los ciclistas hayan tenido niveles de testosterona por debajo de los cinco nanomoles por litro durante un período de 12 meses antes de la competición), la UCI aún no le ha otorgado el cambio de licencia.

En un comunicado en redes sociales, Bridges expresó su frustración por el proceso y dijo que había estado en contacto tanto con British Cycling como con la UCI durante los últimos seis meses, proporcionando las evidencias médicas necesarias, y aún no ha recibido una explicación completa de lo sucedido.

"A pesar del anuncio público, todavía tengo poca claridad sobre la decisión sobre mi inelegibilidad según las reglas. Soy una deportista y solo quiero competir de nuevo, dentro de las regulaciones establecidas por British Cycling y la UCI después de una cuidadosa consideración de la investigación sobre los deportistas transgénero. Nadie debería tener que elegir entre ser quien es y participar en el deporte que ama", escribió Bridges.

Bridges, que estuvo en la academia senior de British Cycling en 2019, se declaró mujer transgénero en octubre de 2020. Continuó compitiendo como hombre durante su transición y en febrero ganó la prueba de puntuación masculina en los Campeonatos Universitarios Británicos en febrero.

En 2018, Bridges estableció un récord nacional juvenil masculino en 25 millas, registrando un tiempo dos minutos más rápido que el que cualquier corredora senior haya logrado antes o después, y su participación en los campeonatos de este fin de semana provocó un debate sobre si era justo que compitiese.

"Como no sorprende con la mayoría de los medios británicos, he sido acosada y demonizada sin descanso por aquellos que tienen una agenda específica que impulsar. Atacan cualquier cosa que no sea la norma e imprimen lo que genera publicidad, esto es sin preocuparse por el bienestar de las personas o grupos marginados. Otros se quedan para recoger los pedazos debido a sus acciones", indicó.

Bridges dijo que había estado en contacto con British Cycling y la UCI y que esperaba una respuesta. A principios de esta semana, el presidente de la UCI, David Lappartient, planteó la cuestión de la equidad y aseguró a la BBC que le preocupaba que las regulaciones actuales sobre los deportistas transgénero fuesen demasiado lejos.

"En el ciclismo, en la natación, en el atletismo, la cuestión de la competencia justa es realmente una cuestión que debemos poner sobre la mesa. ¿Es un derecho participar cuando haces la transición al más alto nivel o tenemos que ver si esto afectará la equidad de la competición?", señaló entonces.