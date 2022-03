Después del oprobio de Alcorcón, la SD Huesca solo puede mejorar. Es difícil jugar peor de lo que los azulgranas lo hicieron en la derrota con el colista, así que solo queda reaccionar. La oportunidad llega pronto, solo cinco días después, con la visita del Burgos este viernes a El Alcoraz (21.00, Movistar LaLiga). Un partido para que los azulgranas se reconcilien con ellos mismos y recuperen la versión extraviada en las últimas semanas. También, para hacer las paces con una afición decepcionada y, también, un examen final para el técnico Xisco Muñoz, que puede ver su posición comprometida si se completa otra mala actuación.

El balear, que llegó con la misión de mejorar las prestaciones del equipo oscense, no ha hecho en este tiempo unos números mejores que su predecesor, Nacho Ambriz, en 19 jornadas y con un mercado invernal de fichajes entre medias con el que se buscó un salto cualitativo y cuantitativo. Los azulgranas se han alejado del ‘play off’ a once puntos, una distancia que parece inasequible en las once jornadas que restan, y miran sin embargo el descenso con cierta preocupación. A ocho puntos, y con el último precedente, el deseo común es que la campaña termine cuanto antes, sin sobresaltos, y se empiece a pensar en el próximo proyecto.

La delicada posición de Xisco se somete a una prueba de nivel. A un Burgos que, cosas del destino, aceleró el despido de Ambriz con la derrota de la primera vuelta en El Plantío (3-1). Con la permanencia al alcance de la mano, viaja a Huesca pensando en que tres puntos más certificarían este éxito para un recién ascendido que ha transitado por la campaña sin problemas de ningún tipo. También, con la capacidad de hacer daño a un conjunto que ante Las Palmas (0-0) y Alcorcón (1-0) solo tiró una vez a puerta y en defensa es un flan. Tampoco halla Xisco el equilibrio en el centro del campo, desaparecido ante estos rivales y tras el nuevo cambio de dibujo.

La vuelta a la defensa de cuatro en Santo Domingo, después de nueve jornadas con el esquema de tres centrales, no llevó consigo efectos beneficiosos. Al contrario, el Huesca más desdibujado e inoperante de la temporada siguió arrojando dudas a su paso. Para empezar a desterrarlas, jugadores y técnicos se reunieron el lunes durante 87 minutos. Ignasi Miquel se entrenó este jueves y Pulido no llega a tiempo, por lo que cabe que Insua y Florian Miguel conformen la pareja de centrales, con opciones para el catalán. En el centro del campo y el ataque, el técnico parecía haber encontrado unos recursos fiables, pero las últimas decepciones abren cualquier posibilidad.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Andrés Fernández; Gerard Valentín, Insua, Florian Miguel, Marc Mateu, Timor, Pablo Martínez, Seoane, Joaquín, Escriche y Poveda.

Burgos CF: Caro; Álvaro Rodríguez, Córdoba, Zabaco, Fran García, Mumo, Elgezabal, Ernesto, Pablo Valcarce, Juanma y Guillermo.

Árbitro: Hernández Maeso (Comité Extremeño).

Estadio: El Alcoraz (21.00, Movistar LaLiga).