Se reabre el debate del portero-jugador: "Va contra el espectáculo; urge cambiar la normativa"

El partido Fútbol Emotion-Real Betis (4-2) ha reabierto el viejo debate sobre la regla del portero-jugador. El equipo andaluz, que se vio muy pronto con una clara desventaja en el marcador, estuvo atacando de cinco durante alrededor de 30 minutos, convirtiendo el encuentro en un duelo táctico sin transiciones. ¿Legal? Sí, pero a costa de empobrecer el espectáculo.

Los aficionados que acudieron el domingo al mediodía al pabellón Siglo XXI salieron contentos por la victoria del Emotion, vital hacia la permanencia en la máxima categoría, pero a su vez eran conscientes de que lo que acababan de presenciar no era, ni mucho menos, lo que esperaban.

El ritmo frenético del inicio del encuentro, cuando el equipo de Jorge Palos se puso 3-0 en un abrir y cerrar de ojos, se vio frenado por el empleo del portero-jugador visitante. El Betis tenía justificación, estaba obligado a buscar la remontada, pero cada vez son más los entrenadores, entre ellos el del propio conjunto bético (Juanito) que usan este recurso para conservar el balón y calmar el partido.

“La normativa está así, y hay que aceptarla. Esta temporada nosotros hemos salido perjudicados porque en la primera vuelta nos remontaron dos partidos y este domingo el Betis paró nuestra dinámica inicial, pero las reglas son las mismas para todos. Otras veces seremos nosotros los beneficiados”, explica Jorge Palos, entrenador del Fútbol Emotion, y subraya que su posicionamiento es “neutral”.

“Desde que yo empecé en este mundo -apenas tiene 25 años y ya ocupa el banquillo del Siglo XXI- el portero-jugador existe. No estoy a favor ni en contra; solo puedo decir que las soluciones que se plantean, como restringirlo a los últimos cinco minutos de partido, no me convencen”, añade Palos, y recuerda que la solución “no es fácil”.

Más contundente se muestra Nano Modrego. El veterano jugador, que sí vivió el antiguo reglamento y lo recuerda “mucho más favorables al espectáculo”, reclama un cambio de normativas. Una posibilidad sería “limitar el número de ataques” a acometer con portero-jugador. Y tampoco ve con malos ojos establecer un modelo “similar al del balonmano”, en el que los colegiados tengan potestad para señalar ataque pasivo.

“Lo que pasó este domingo es muy nocivo para este deporte. Urge regular el juego de cinco porque los aficionados no acuden a ver solo eso”, completa Modrego, sobre lo que para unos es un modo de acabar con el espectáculo y para otros, una manera de poder competir ante los poderosos.

Partidarios y detractores se enfrentan en un debate que parece no tener solución. Todos coinciden en que la remodelación de la normativa es tan necesaria como difícil de ajustar.