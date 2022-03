La Aragón Bike baja el telón en Calatayud con la mirada en 2023

La décima edición de la Aragón Bike Race ha puesto este medio día el punto final a cuatro intensas jornadas de bicicleta de montaña por los parajes naturales que rodean a la ciudad de Calatayud. Lo ha hecho a lo grande con la victoria del campeón olímpico en Londres 2012 Jaroslav Kulhavi, que con esta cita ha querido poner el punto final a su trayectoria deportiva. Así, el checo, además, ha cerrado el podio de la general, superado por el polaco Krzysztof Lukasik (JBG2), líder hasta este sábado, y por su compañero y compatriota Marek Rauchfuss (Ceska Sporitlena), que ha también de menos a más en la competición.

En este cierre de la prueba, Rauchfuss se ha proclamado, a su vez, ganador de la etapa y se lleva la victoria en la general tras recortar más de un minuto a Lukasik. Tras los 44 kilómetros de este sábado, el segundo mejor clasificado de la jornada ha sido el cántabro Sergio Mantecón (Scott Cala Bandida). En la general, su compañero de filas, Francesc Guerra ha finalizado cuarto, seguido por Julen Latorre (Aldapa Cycle Store). A sus 37 años, Kulhavi se ha mostrado "encantado" con la prueba aragonesa, mientras que Rauchfuss reconocía el carácter "diferente" de Calatayud en cuanto a paisaje: "Cambia mucho respecto a otras zonas. He disfrutado, pero ha sido muy duro".

Por su parte, Mantecón, reconocía que tiene las miras puestas en Sudáfrica tras una cita en la que ha recuperado sensaciones: "Empecé con varias carreras que no encontraba las sensaciones, pero ya empiezo a carburar y lástima del segundo día". "Es una zona que no conocía, es un buen terreno", valoraba. En féminas, la bosnia Lejla Tanovic se proclamaba vencedora, confirmando un dominio inapelable desde el primer día. "Me ha gustado mucho la zona, me parece que tiene de todo", explicaba durante su participación. En el podio la acompañaban las aragonesas Eva Elbaile y Ana María Ivanov, ambas del Vulco Cyclon Autogoya.

"Al final muchos cambios, pero todo perfecto y una etapa divertidísima", reconocía la monegrina. "Me lo he pasado muy bien y ha salido todo a la perfección, me van mejor las largas", reconocía Ivanov que se ha metido tercera en esta última etapa. En élite masculina, los mejores aragoneses han sido Gabriel Torralba, Jorge Lamiel y Bruno Garcés. El bilbilitano Félix Molina, ganador de la pasada edición y sin participar por estar recuperándose de una caída, reconocía que "es una maravilla contar con una prueba así, porque este año al ser del circuito UCI hemos tenido un nivel altísimo". "Es un privilegio tener aquí Armantes y un filón para el movimiento que se genera", incidía.

Desde la dirección de la prueba, Javier Solanas, reconocía que "hemos salvado el 90% de lo que queríamos hacer y mostrar" y que "los ciclistas han salido encantados y han competido con seguridad". Con vista a 2023, el responsable asumía que "el trabajo de este año es un argumento para optar a repetir al que viene, pero necesitamos del respaldo de las instituciones".

Durante el fin de semana más de 120 personas han colaborado con el desarrollo de la cita. Para el Ayuntamiento de Calatayud, a través de su concejal de Deportes, Héctor Sarriá, el balance es "muy positivo, solo hay que ver todo el impacto económico que ha generado en la ciudad durante estos días y las perspectivas de que sea mayor a futuro".