Ponsarnau: "El Casademont es un firme candidato al descenso"

"Muchas gracias por vuestra delicadeza, por cómo habéis planteado las preguntas. Sé que es un día un poquito más difícil...", verbalizó Jaume Ponsarnau en su despedida. Despedida de la rueda de prensa de ayer, y quizá del club aragonés. El técnico, siempre manteniendo un tono sereno y muy respetuoso, respondió a las numerosas cuestiones que destilaba la situación del Casademont tras la derrota ante el Tenerife. Tras los pitos emitidos desde la grada, la primera pregunta se refirió a la posibilidad de que hubiera sido su último encuentro como técnico en Zaragoza. "No lo sé. Lo que sí sé es que el Casademont es un firme candidato al descenso de la Liga ACB. Este club ya sabe la dificultad que es estar abajo, bajar y volver a subir", se arrancó Ponsarnau, que de inmediato subrayó la disonancia que sufre la entidad. "Este es el objetivo (la salvación) y no vamos a una. No sé qué decisión tomarán los que tienen que tomar decisiones, pero tenemos que ir juntos", reiteró.

Ponsarnau reconoció el estado carencial del conjunto. "Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que difícilmente podemos fichar jugadores que tengan el temple de llevar una situación adversa como ésta. Cuando el público te silba, la situación es adversa porque el aro se hace mucho más pequeño. Hay una reflexión que lanzo, pase lo que pase después de hoy: para salvar la temporada y salir adelante y que el Casademont vuelva a ser el Casademont que queremos, tenemos que ir juntos", repitió de nuevo.

"Vete ya", se escuchó en el pabellón. El técnico consideró si se había planteado la dimisión. "La figura del entrenador es muy débil en todas las realidades. En este momento, solo tiene una fuerza, y es su contrato", enfatizó. "Aquí, en 18 meses, ¿cuántos entrenadores ha habido? Es difícil construir un proyecto si en los momentos malos no vamos juntos. Vamos a ver si en los momentos malos vamos juntos o no", insistió.

Ponsarnau planteó las opciones que derivan de un cambio en el banquillo. "Cambiar el banquillo significa cambiar sistemas. Hay jugadores que son buenos y otros no en el aprendizaje. Si entra otro entrenador, puede haber un efecto champán, pero habrá que reconstruir, y este equipo lleva reconstruyéndose muchas veces. Es cierto que en muchas ocasiones sirve cambiar de entrenador. Yo creo que puedo llevar esto. No vamos a salir de este lío si no vamos juntos", se lamentó una vez más.

"Tenemos que prepararnos. El objetivo es seguir en la Liga ACB. Yo soy un profesional. A mí me han destituido una vez. Y aprendí que es una realidad inherente a mi profesión. Si toca seguir, a remar todos juntos", concluyó Ponsarnau.