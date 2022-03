El CV Teruel se mide al Arenal de Lugo con la ilusión de remontar de cara a los play off

El CV Teruel cree que ha llegado el momento de decir adiós a su mala racha y resurgir. Los malos resultados de los últimos encuentros ligueros y su eliminación del torneo de la Copa del Rey el pasado fin de semana no han logrado acabar con la ilusión del equipo, que se enfrenta este sábado en casa al Arenal Emevé de Lugo, a partir de las 18.30 en el Pabellón Los Planos, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita escalar posiciones en la tabla, donde ahora ocupa el séptimo lugar.

Aunque tiene asegurada su participación en los play off, que arranca en tres semanas, la plantilla naranja quiere llegar a la fase eliminatoria de la Supercopa en el mejor puesto posible, pues de ello depende qué rival le toque y también una potencial victoria. Todo puede ocurrir en la fase eliminatoria, como ha destacado este viernes el entrenador turolense, Miguel Rivera, quien se ha referido a los play off como a una nueva temporada de competición en la que todavía no está escrito nada. El CV Teruel aún puede proclamarse campeón de la Superliga y regalar a su afición el principal título del año.

El equipo naranja se ha fijado como punto de partida para dar la vuelta a la situación el partido de este sábado en Los Planos. Al otro lado de la red tendrá a un conjunto rocoso y nada fácil de doblegar. Si bien el Arenal Emevé de Lugo no está brillando demasiado en la liga regular -va en décima posición y no ha ganado ni un partido en lo que llevamos de 2022-, se trata, como ha destacado Rivera, de un cuadro de jugadores “compacto, ordenado, estructurado y fuerte”. “No recuerdo un solo choque cómodo con ellos, siempre ponen las cosas complicadas”, ha dicho el preparador turolense.

El CV Teruel no llega bien a esta recta final de la liga nacional de voleibol. Aunque tiene a todos sus jugadores disponibles, Villena, su máximo atacante, aún no se encuentra al 100% de sus posibilidades. El equipo arrastra las secuelas morales de los delicados momentos vividos debido a las lesiones de algunos de sus miembros y a las bajas por la covid. La pandemia ha trastocado el ritmo de entrenamientos y partidos de la escuadra naranja, con largos parones sucedidos de intensos periodos con partido cada tres días, algo que ha traído nefastas consecuencias. Por ello, Rivera cree que en el enfrentamiento contra el Arenal “será muy importante el factor psicológico”.

La plantilla naranja se ha preparado a fondo para ofrecer este sábado a su afición un buen partido. Los entrenamientos de esta semana se han dirigido más a corregir los fallos propios que a conocer los flancos débiles del rival. “Tenemos que recibir mejor y sacar, bloquear, defender y atacar mejor”, ha destacado el entrenador. En el partido de ida, los lucenses perdieron, pero se llevaron un set.

“No nos vamos a confiar, al contrario, reforzaremos nuestros puntos fuertes y ojalá hagamos un buen partido”, ha subrayado Miguel Rivera. El entrenador turolense, que esta semana ha recibido un voto de confianza de la directiva del Club Voleibol Teruel, ha recordado que aún quedan tres partidos de liga regular y que el propósito del equipo es “terminar lo más arriba posible” y hacer que aquel equipo al que le toque jugar en Teruel “no tenga ganas de venir”.