Los riojanos César Manso y Laura Michelle Kalberg, primeros líderes de la Copa de Aragón XCO

Los amantes de la modalidad rally olímpico (XCO) de ciclismo han tenido su primera prueba este domingo 27 de febrero en Valdespartera (Zaragoza). La Copa Aragón XCO Sartopina & Automoción Aragonesa by Volkswagen 2022 ha dado comienzo con la VII BTT Ermita de Santa Bárbara con más de 500 espectadores.

Una prueba organizada por la Asociación Cultural y Deportiva de Bomberos de Zaragoza, quienes también han puesto el toque emotivo a la jornada deportiva al realizar un homenaje a un compañero del cuerpo de bomberos, y además, amante de la disciplina rally que falleció el año pasado a causa de una enfermedad.

La primera manga de la mañana era para los Máster 40 masculino, Junior, Cadete masculino y femenino, Máster 50 y 60. Jesús Mur (C.C. Ciclos Richi) ha sido el claro líder de su categoría Máster 40 y se ha alzado con la victoria, no solo en su categoría, sino también de la clasificación general de la Copa. En la categoría junior Adrián Villacampa (Huesca La Magia Sup. Altoaragón) ha sido el vencedor muy seguido de Rafael López (Vulco Cyclon Autogoya) que finalmente ha terminado segundo; en la cadete Jorge Soriano (A.J.Cycling) se ha alzado como vencedor y en la categoría de las féminas Serena San Vicente ha quedado primera. Las categorías máster 50 y 60 han terminado con Carlos Pina (C.C. The Bike Run) y Emilio Gúzman (C.C. Ciclos Richi) como líderes respectivamente

Una novedad en la Copa de este año es que la categoría infantil se ha enfrentado, por primera vez, al circuito de adultos. En tan solo una vuelta al circuito han demostrado que cuentan con el nivel necesario para participar en pruebas técnicas.

La prueba reina ha contado con las categorías Élite-sub23 masculino y femenino y Máster 30. En la categoría reina, Élite-sub23 masculina, el riojano César Manso (ProBikes Rioja) se ha proclamado ganador, seguido por Bruno Garcés (C.C. Alen Bikes) el ciclista zaragozano después de su paso por carretera ha vuelto a demostrar su dominio con la BTT. En la categoría fémina Laura Michelle Kalberg (ProBikes Rioja) se ha proclamado vencedora en la categoría reina Élite-sub23; Lilian Soriano ha sido la vencedora de la categoría Máster 40 femenina, Iñaki Carro (C.C. Scbikers) ha quedado primero en la última prueba de la manga reina, Máster 30.

La próxima cita de la Copa Aragón XCO, el próximo domingo 6 de marzo, se celebrará en Cuarte de Huerva y además, forma parte del Campeonato de Aragón XCO 2022. Las inscripciones, que estarán abiertas hasta el jueves 3 de marzo, pueden realizarse a través de la página web de la Federación Aragonesa de Ciclismo.