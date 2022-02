Dos aragoneses rumbo a Las Vegas para disputar el primer mundial de Hyrox

Dos atletas amateurs zaragozanos, Juan Quílez (28) y Óscar Gimeno (38) se acaban de embarcar en una aventura que, según confiesan, jamás se habían imaginado. Y es que el próximo 14 de mayo viajarán hasta Las Vegas, en Estados Unidos, para disputar el primer Campeonato del Mundo de Hyrox, una nueva modalidad deportiva consistente en una competición de fitness que combina 8 series de carrera de un km de running y 8 workouts diferentes.

Todo comenzó en noviembre, gracias a un amigo. “Nos contaron que era una nueva disciplina y que las series mundiales iban a tener una prueba en España en diciembre, y decidimos apuntarnos por probar”, reconoce Gimeno, vecino de Boquiñeni. En total se presentaron más de 1.400 atletas, la mayoría españoles, aunque muchos llegaban de otros puntos de Europa. Contra todo pronóstico, quedaron en quinto puesto. “No es que no creyésemos en nuestras posibilidades, es que nos apuntamos más por probar y hacer algo juntos que combinase nuestras dos pasiones, la mías es el running y la de Juan es el crossfit”, añade.

¿La clave de su éxito? Unos tiempos muy ajustados y su capacidad de trabajo en equipo: “La media para superar la prueba está en una hora 20 minutos, nosotros lo logramos en 1 hora”. Y aunque existen modalidad individual o pareja, en su caso, forman un gran equipo. “Nuestro objetivo es bajar de una hora para tener posibilidades en el Mundial. Estamos trabajando muy duro para lograrlo”, admite Gimeno.

Tan solo unos días después de regresar a casa, les llegó el mensaje con la clasificación para viajar a Las Vegas. “La verdad es que todavía no nos lo creemos mucho, es una pasada, para nosotros es algo muy emocionante que tal vez solo nos pase una vez en la vida”, admite Quílez. De hecho, cuando llamó a Juan para contárselo, éste pensó que se trataba de una broma: “Le leí el correo electrónico en inglés que decía que, por tiempos, habíamos sido una de las 15 parejas clasificadas directamente para ir al mundial, y que teníamos 36 horas para decidirnos”.

Un momento del entrenamiento. C.I.

Tras decidir probar suerte, una vez más, decidieron ponerse manos a la obra. Actualmente, ambos trabajan en dos gimnasios de la cadena Vivagym en la capital aragonesa. En su tiempo libre, el poco que les queda, se dedican a entrenar tanto en el gimnasio como en un centro de crossfit o al aire libre. “Tres o cuatro días trabajamos fuerza y otros tres los dedicamos a entrenar carrera”, especifica.

Además, aseguran que se trata de una prueba en la que puede participar cualquier persona, tan solo con un poco de ganas y una preparación básica en velocidad y resistencia. “No es una prueba dirigida a deportistas de élite. Es una disciplina muy actual y reciente -creada en 2017- abierta prácticamente a cualquier persona”, añade Quílez, que destaca la importancia de, en el caso de concurrir en la modalidad de parejas como es su caso, formar un buen equipo: “Por ejemplo, si hay 100 repeticiones en un ejercicio, no tienen que ser 50 y 50. Pueden repartirse en el momento según la capacidad o el estado de cada uno”. Como explica Quílez, en su caso, no hay límites: “Donde uno no llega, llega el otro”.

Dos deportistas amateurs con sueños de élite

Con el objetivo de hacer este sueño realidad, y con muchas ganas de lograr un buen tiempo, los zaragozanos han puesto en marcha una campaña de crowdfunding para tratar de recaudar 6.500 euros bajo el nombre ‘Road2LasVegas’. “La idea es viajar el 10 u 11 de mayo, tres días antes de la prueba, para pasar el jetlag y que no nos afecte de cara a la competición”, añade el deportista. También han creado una cuenta de instagram, @road2lasvegas, donde comparten todos sus avances.

Del mismo modo, durante estas semanas han formado un equipo multidisciplinar con varios profesionales de la tierra que les echarán una mano para convertir su sueño en realidad. “Contamos con un preparador físico, un entrenador, un fisio, un nutricionista. ¡Cualquier ayuda es poca! Y estamos muy agradecidos a toda la gente que se está volcando con nosotros”; añade el zaragozano.

“Para nosotros es un orgullo y una gran responsabilidad participar en esta prueba. Vamos a cruzar miles de kilómetros sin saber muy bien qué va a pasar, pero con ganas de dejarnos la piel y demostrar que los maños tenemos mucho que contar, también en esta nueva modalidad. Además, sabemos que tenemos muchas posibilidades”, concluye Quílez, que define a su equipo como “dos personas normales, deportistas amateurs, con sueños de élite”.