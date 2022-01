Javier Zaera oposita con fuerza para participar en el Mundial de ciclocross tras sus actuaciones en Bélgica y Países Bajos

Javier Zaera sigue soñando con completar su enero de ensueño participando en el Mundial de ciclocross que se disputará en Estados Unidos el próximo fin de semana. El alcañizano del Huesca La Magia Renault Auto Cuatro CC Oscense, que en las últimas semanas, entre otros logros, se ha proclamado campeón de España sub-23 y debutado a nivel internacional en Francia la Copa del Mundo, en busca de la convocatoria para el equipo nacional -la Federación Española dará a conocer el listado de seleccionados en los próximos días- cruzó este fin de semana de nuevo las fronteras para participar en una prueba en Bélgica y en la última parada de la Copa del Mundo, disputada en Países Bajos. En las dos citas los resultados dejaron un buen sabor de boca. Si en la primera, celebrada en Hamme, la X2O Badkamers Trofee Flandriencross, fue 19º y único español entre los sub-23, en la segunda, en Hoogerheide, en la que peleó de tú a tú con los élite acabó el 43º. “Es para estar contento del rendimiento en la carrera y del fin de semana en general”, expuso el joven tras ésta última competición calificando la experiencia de “muy bonita”.

“La salida ha sido complicada y me ha costado un poco coger el ritmo en las primeras vueltas, pero después con el paso de los minutos he ido poco a poco encontrándome mejor”, narró Zaera sobre su segunda actuación en la Copa del Mundo. En la la semana pasada en Francia fue 24º en su categoría. En Hoogerheide, donde no había manga sub-23, salió en el puesto 52, supo leer la carrera y fue ganando posiciones hasta ser el segundo español en cruzar la meta. Solo le superó el campeón nacional, Felipe Orts.

El día anterior en Bélgica, partiendo desde la 11º posición logró subir hasta la séptima a mitad de la primera vuelta, pero una caída le hizo retroceder hasta la vigésima y después un pinchazo aún le retraso hasta la 25º. Pese a estos percances siguió firme para ser el 19º entre los 40 participantes.

Entre los criterios de selección que maneja la Federación tienen especial peso la consecución de un campeonato nacional y el haber participado en al menos dos paradas de la Copa del Mundo consiguiendo finalizar como mínimo una vez entre los 25 primeros. Zaera reúne todos esos requisitos.

El ciclocross es una especialidad offroad de ciclismo donde los competidores tienen que superar obstáculos a lo largo de un circuito al aire libre. Para ello se utiliza una bicicleta de carretera modificada con el objetivo de poder avanzar por un terreno abrupto, con tramos de hierba, tierra, grava o incluso arena. Es una disciplina tradicionalmente invernal por lo que, a causa de la climatología, en muchas ocasiones el circuito está embarrado y el corredor se ve obligado a bajar de la bici para poder avanzar. Su origen se remonta a principios del siglo XX y en algunos países de Europa se practica incluso con nieve.