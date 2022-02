La Zona Zero se expande con once nuevas rutas entre el Somontano y Sobrarbe

La sierra de Arbe, frontera natural entre las comarcas de Somontano y Sobrarbe, ya está presente en la red de rutas de BTT por antiguos caminos prepirenaicos Zona Zero, un producto turístico que se ha consolidado como una referencia internacional para los amantes del ciclismo de montaña. La Diputación Provincial de Huesca (DPH) y el destino Guara Somontano han financiado la realización e inclusión por la asociación empresarial Zona Zero de once nuevas rutas para ampliar los cerca de un centenar de recorridos trazados en el Sobrarbe, donde nació esta iniciativa. La DPH ha costeado el desarrollo de ocho rutas mientras que la Comarca de Somontano ha financiado tres de ellas.

La Zona Zero Sierra de Arbe suma con esta decena de rutas, 248 kilómetros, y 9.285 metros de desnivel positivo, practicables para el ciclismo en plena naturaleza. Las rutas atraviesan las poblaciones del Somontano de Naval, Suelves, Colungo y Salinas de Hoz, y las localidades sobrarbesas de Abizanda, Olsón, Bárcabo, Escanilla y Lamata.

Los itinerarios son los siguientes: Alto del Pino, entre Abizanda y Naval, de 22 kms, con una ascensión de 830 metros y una duración estimada de 3 horas; Ermitas y Castillos, a lo largo de Abizanda, Escanilla y Lamata, con 23 kms, una ascensión de 850 metros y una duración de 3.15 horas; Integral de la sierra de Arbe, entre Abizanda y Olsón, con una distancia de 34 kms, una ascensión de 1.295 metros y un recorrido de 4 horas; Paul y Peña Negra, en Naval, con 22 kms, una ascensión de 847 metros y una duración de 3 horas; Ermita de los Dolores, en Naval, con una distancia de 5,8 kms, una ascensión de 197 metros y un tiempo de 45 minutos.

La Loma del Quejigal, con 21 kms, una ascensión de 680 metros y una duración de 3 horas; Peñarrueba y Campo Royo, entre Naval y Bárcabo, con una distancia de 31,9 kms, una ascensión de 1.144 m y un tiempo de 3.45 horas; Malpregonda, por Naval, con una distancia de 10,6 kms, una ascensión de 415 metros y un tiempo estimado de entre 1.30 y 1.45 horas; La Cunarda por Suelves, Colungo y Bárcabo, con 28 kms, una ascensión de 1.095 metros y un estimación de entre 4 y 4.30 horas; Vuelta a Platiello, por Naval, Salinas de Hoz y Colungo, de 23 kms, una ascensión de 750 metros y una duración de entre 3 y 3.30 horas; y Pisa y Montarnero, por Naval, de 26 kms, una ascensión de 1.015 metros y un tiempo estimado de 3.30-4 horas.

Además de estar presente en esta red de rutas de BTT, la Comarca de Somontano de Barbastro se ha adherido a la aplicación móvil Z Trails, desarrollada con fondos europeos por la asociación empresarial Zona Zero y la empresa Cervezas de Sobrarbe. Se trata de una aplicación cuya finalidad es la de hacer accesible la información del estado de los senderos de manera actualizada y fiable, avisando desde batidas de caza programadas en la zona a otro tipo de incidencias que afectan a las rutas como pueden ser desprendimientos, crecidas de ríos, cierres por sobreexplotación de un sendero, realización de pruebas deportivas, nieve u otras afecciones.

Con el objetivo de mejorar la convivencia, seguridad y disfrute entre todos aquellos que desarrollan en la naturaleza sus actividades de ocio, la Comarca de Somontano ha pedido la colaboración a diversos colectivos como cazadores, montañeros o empresas relacionadas con este ámbito para promover su uso y crear avisos y alertas a través de la propia aplicación. Para ello se ha habitado un correo electrónico guarasomontanoztrails@gmail.com y un teléfono móvil 611 03 36 62. Para esta gestión, se cuenta con la colaboración de la Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara.