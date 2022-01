Medvedev: "He dejado de soñar y así es difícil seguir"

El ruso Daniil Medvedev afirmó este domingo en rueda de prensa que el niño que tenía dentro de él dejó de soñar después de su experiencia con un público que animó incansablemente a su rival y ganador, Rafael Nadal, durante la final del Abierto de Australia, en la que fue abucheado en algunos momentos.

"Voy a empezar con la historia de un niño que soñaba en grande. Cogí mi primera raqueta con seis años y soñaba con los escenarios más grandes. Hoy ese niño ha dejado de soñar", señaló.

"Tuve mi primera raqueta con seis años. Empecé viendo torneos en la tele, luego jugué torneos en Rusia, luego en Europa, en el Olímpic Festival 2.000 personas viéndolo. Soñé con escenarios muy grandes. Como junior, ves a los profesionales. Ese es el momento en el que sueñas en estar en estos escenarios... Hoy es uno de los momentos en los que el niño dejó de soñar", señaló.

"Él fue muy fuerte, aunque no se ha entrenado mucho. No tengo muchos arrepentimientos en cuanto al tenis que he jugado. Voy a trabajar más fuerte. No estoy decepcionado con mi tenis", explicó.

"En el quinto (set), un chico dijo 'vamos Daniil' y todos le mandaron a callar. Es muy triste. No sé si jugaré al tenis cuando pase la treintena. El niño que soñaba dentro de mí ya no está y así es duro", insistió