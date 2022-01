Justiz: "Aunque los médicos dicen que es imposible, me resisto a retirarme"

Javier Justiz se resiste a la retirada a pesar de que los informes médicos son más que pesimistas. El pívot cubano de Casademont Zaragoza reconoció este jueves que la recuperación de su lesión de rodilla no presenta la mejoría que desearía, pero quiera intentarlo hasta el final.

"Esta temporada no voy a volver a jugar, los médicos me dicen que es imposible volver pero no quiero ponerme un punto final. Voy a seguir intentándolo, espero que inventen algo que me puedan poner", manifestó en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el director deportivo del club, Pep Cargol, y el gerente Javier Gastón.

"Tengo la ilusión y el sueño, pero la rodilla no está respondiendo como debe", insistió el cubano, y admitió que a pesar de no haberse rendido mentalmente ha sido bastante "duro" e incluso se ha visto obligado a buscar un psicólogo deportivo "ha habido días en los que llegaba llorando al vestuario pero al final salí y sigo trabajando y aprovechando el tiempo".

No obstante, Justiz expresó su agradecimiento al colectivo médico, fisioterapeutas y preparadores, así como al club y a su dirección 2por la profesionalidad que me demuestran día a día y que me ayudan".

"Quiero tener un agradecimiento especial a Reynaldo Benito, quien me hace sentir parte del club, por eso vengo a apoyar al equipo en la esquina del banquillo, y todavía con el sueño de volver aunque sé cuál es la realidad. Y un agradecimiento a la afición que me pregunta en la calle o en el partido, me ayuda a sentirme parte todavía del club", explicó y, sobre su futuro, adelantó que se ha matriculado en el curso de entrenadores para "ver si puedo serlo algún día".