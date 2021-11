Zaragoza Deporte y la Fundación Basket Zaragoza suman fuerzas por la inclusión social de la infancia

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Cristina García, y el patrono de la Fundación Basket Zaragoza, Fernando Ramiro, han presentado hoy el Proyecto 3 Pies, dirigido a la iniciación deportiva de niños y niñas en riesgo de exclusión.

Se trata de uno de los 13 proyectos que la sociedad municipal Zaragoza Deporte va a financiar esta temporada 2021/2022 mediante la nueva línea de subvenciones ‘Deporte para Todos’, que tiene como objetivo cubrir la demanda de aquellos colectivos que por razones de carácter social o económico no puedan acceder a la práctica deportiva con normalidad y fomentar hábitos deportivos y saludables entre la población vulnerable.

En concreto, este proyecto presentado por la Fundación Basket Zaragoza contará con una dotación de 30.000 euros para promover que niños y niñas de entre 6 y 12 años se inicien en la práctica del baloncesto, balonmano, atletismo y fútbol sala. Todos ellos tendrán acceso gratuito a las actividades deportivas no solamente de basket sino polideportivas y contarán con la atención de entrenadores deportivos titulados, coordinadores, educadores, junto a la intervención de una trabajadora social. De este modo, se mantendrá una colaboración fluida con los colegios, facilitando la detección de problemas de sociabilidad y promocionando el deporte con herramienta de inclusión y de igualdad de oportunidades.

En esta presentación ha estado presente también el jugador de Casademont Zaragoza, Javier Justiz, quien participará directamente en el desarrollo del proyecto con su presencia activa en los centros. Junto al pívot cubano, asistieron varios de los directores de los centros en los que ya ha comenzado a andar este proyecto, cuyo objetivo es ir incrementando el número con el mayor número de destinatarios posibles.

Este proyecto estará en marcha en los colegios CEIP Jerónimo Blancas, Colegio Hijas de San José, Colegio Nuestra Señora del Carmen y San José, CEIP Gascón y Marín y Colegio Cantín y Gamboa (primaria y secundaria), además de los que paulatinamente se vayan incorporando.

Mediante esta línea de subvenciones, Zaragoza Deporte financia proyectos deportivos para promocionar la integración de colectivos desfavorecidos o con necesidades especiales, que por razones de carácter social o económico no pueden acceder a la práctica deportiva de forma normalizada. Así, la sociedad municipal busca garantizar este derecho a todas las personas, no solo por los beneficios físicos del deporte sino por también por los valores, el aprendizaje y el desarrollo que ofrece a nivel personal y social, y como herramienta para favorecer la cohesión social y la no discriminación.