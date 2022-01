La Federación de Deportes Tradicionales busca nuevos apoyos y fomentar la participación

La junta gestora de la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales, designada por la Dirección General del Deporte del Gobierno de Aragón tras el cese de la anterior directiva de la entidad, ha convocado una reunión informativa este sábado, 15 de enero, desde las 18.00. Este acto tendrá lugar presencialmente en el salón de actos del Instituto Aragonés de la Juventud, situado en la calle Franco y López de Zaragoza, y también se habilitará una sala virtual, cuyo acceso se tiene que solicitar a través del correo electrónico 'gestorafadt2021@gmail.com'.

En este encuentro, como consta en la convocatoria, la participación está abierta tanto a clubes, jueces, monitores y deportistas vinculados a los juegos y deportes tradicionales, así como a todas "aquellas personas vinculas al juego y deporte tradicional de la comunidad interesadas en retomar la actividad federativa, con el objetivo de recuperar la Federación y dar amparo a los estamentos de la misma". En el orden del día se tiene previsto abordar la situación actual de la organización, el proceso electoral, las cuotas de los federados y las actividades previstas para este año, entre otros asuntos.

"Queremos que la gente se vuelva a implicar y que aumente el número de federados, que ahora estará sobre las 100 licencias", indica el actual presidente de la junta gestora, Carlos Losilla. Así, aboga por "necesitamos de la involucración de más gente para que nuestra actividad perdure". En este sentido, incide en que "la participación está abierta a todo el mundo, lanzadores de barra, de bola, hoyetes, cortadores de troncos…", enumera el responsable.

En cuanto a la situación actual de la entidad, Losilla asegura que "tenemos que empezar de cero literalmente". "No hay fondos en la cuenta, que no es por criticar, es por decir lo que hay", subraya. El panorama, añade, es similar en cuanto a materiales: "Actualmente no hay nada en la sede, los materiales los tienen que poner los clubes". Así, aseguran que entre sus prioridades también está la búsqueda de nuevos patrocinadores que colaboren con el desarrollo de la actividad de la federación.