Pepe Arbués: "La pista de hielo puso a Jaca en el mapa mundial"

‘Un sueño de juventud. 50 años de hielo en Jaca’ es el título de su libro. ¿Cómo lo definiría?

Este libro ha supuesto un trabajo duro y arduo. Pero el resultado final es una publicación muy completa porque no solo habla del Club Hielo Jaca, sino de la pista de hielo desde su creación, de las actividades que ha acogido, de eventos deportivos y curiosidades... Y destacaría que es un libro anecdótico, estadístico y gráfico, con cerca de 800 fotografías.

¿Qué le ha llevado a estar tan vinculado con los deportes de hielo?

Siempre he sido muy movido. A los 9 años me diagnosticaron la enfermedad de Perthes, que me tuvo un año entero en la cama y sin poder levantarme para nada. Luego tuve que estar un año con aparatos de hierro para no apoyar la cadera y seis meses con muletas para aprender a andar. Esto generó en mí una personalidad fuerte y un carácter ganador para superar mis deficiencias físicas, que trasladé a mi vida aunque sobre todo al deporte. Jugué en el equipo de baloncesto de Jaca y de balonmano de Sabiñánigo. En 1972 se construyó la pista de hielo en Jaca y yo, con ese carácter inquieto, empecé a probar. A los cuatro días jugué en el equipo infantil, y al año estaba en el equipo sénior. De ahí a la selección española, luego fiché por el Barcelona, volví a Jaca…

Un currículo muy extenso.

Sí. También fui director técnico del Comité de Hielo, seleccionador nacional o presidente del Club Hielo Jaca. Y todo esto hace que a lo largo de toda la vida me dé por guardarlo todo: clasificaciones, resultados, pastillas, pins, carteles...

Su archivo tiene que ser muy completo.

Tengo todo del hockey hielo local y nacional. De las diferentes federaciones no ha quedado nada, solo hay algo desde 2006, cuando aparece la nueva Federación de Hielo. Por lo tanto, todo lo anterior es lo que tenemos en la memoria y en el archivo los cuatro ‘locuelos’ a los que nos ha dado por guardar todo.

¿Esta documentación le lleva a escribir el libro?

Coincidiendo con el 25 aniversario, fui asesor del libro de Pirineum con Juan Gavasa y Sergio Sánchez. Aporté mucha documentación y parte de mis conocimientos. Esto hizo que cuando llegó el 50 aniversario pensase que si tenía toda la documentación, por qué no escribir un libro con todo lo recopilado. También me ha animado mucha gente que sabe del material que tengo.

En la construcción de la pista de hielo reside el origen de los deportes de hielo. ¿Ha albergado todo lo posible?

Eso y mucho más. Además de todos los eventos deportivos a nivel nacional e internacional, en 1977 se realizó un sorteo de la Lotería Nacional, se trajeron los bombos que vemos en la tele y las chicas de Jaca vestidas de ansotanas mostraban los números premiados. En el 81 se celebró el concurso de Maja de España y en 1989 se presentó el Opel Corsa con motivo de la candidatura de Jaca 98, que en aquellos momentos fue una revolución porque no era normal meter un coche en una pista de hielo. Se han hecho cosas increíbles que mucha gente no conoce. Sin olvidar la cantidad de programas de televisión.

Y en esa época, ¿por qué una pista de hielo en Jaca?

El alcalde Armando Abadía, dentro de sus inquietudes, fue a pedir al Consejo Superior de Deportes un polideportivo y le dijeron que ya se estaban montando muchos en otras ciudades,pero que tenían otra instalación para Jaca. Así llegó la pista de hielo. No fue la primera de España, porque existían la de Barcelona y Madrid, pero adquirió la importancia que merecía.

¿Ha echado algo de menos?

No, porque Jaca ha albergado en cuanto a deportes de hielo todo lo que podía albergar y hasta más. Siempre digo que esta ciudad respira hielo por los cuatro costados. Y los jaqueses se sienten muy orgulloso de tener estas instalaciones, que han colocado a Jaca en el mapa mundial y por la que han pasado los mejores equipos de hockey del mundo, los mejores patinadores, y actualmente somos la sede oficial de los campeonatos de curling.

Aunque el libro tiene 516 páginas, no habrá cabido todo…

He tenido que limitar secciones y ha sido muy difícil quitar cosas. Lo he hecho con mucho dolor, pero estoy muy orgulloso del resultado. Adrián Betrán, jugador de hockey, ha creado una portada en la que ha sabido combinar el 50 aniversario con las diferentes disciplinas. Y los prólogos están escritos por las personas más autorizadas del hielo mundial. Como Juan Antonio Samaranch, que fue uno de los impulsores de la pista.