Una fábrica de campeones de la raqueta y el volante en Huesca

El Club Bádminton Huesca vive uno de los momentos más dulces de sus casi cuatro décadas de historia gracias a sus jóvenes promesas, que en los últimos cuatro años han coleccionado hasta 37 medallas entre podios nacionales e internacionales. Todo un hito que les confirma como una gran fábrica de campeones de la raqueta y el volante.

Sus últimos éxitos llegaron en los recientes campeonatos de España celebrados en Pontevedra (sub 15) y en Oviedo (sub 11), donde se colgaron siete medallas. En el primero, Alejandro Gállego ganó el oro individual en una final contra su compañero de club, Raúl Bergua, que también se trajo una plata en dobles junto a Gonzalo Isábal. Y estuvieron a punto de jugarse el título también con el propio Alejandro Gállego y Alejandro Yagües, que cayeron en semifinales teniéndose que conformar con el bronce. La guinda la puso Hugo Gállego, de solo 11 años, que ganó en Oviedo el oro en dobles formando pareja con el andaluz Guillermo Muñoz.

"Es insólito y extraordinario que cinco chavales sin más apoyos que la ilusión y la perseverancia de este club familiar y por supuesto de su propia familia, auténticos patrocinadores de esta proeza, logren estos impresionantes resultados en un panorama nacional plagado de ayudas y centros de tecnificación", valora Ricardo Constante, presidente del club.

Los inicios del Bádminton Huesca, en 1984, fueron difíciles "porque era un deporte menospreciado". Pero con los años fue creciendo y gracias sobre todo a Carolina Marín, campeona olímpica en Río 2016 y triple campeona mundial, "ahora es un ‘boom’", destaca Constante, quien desde los inicios tuvo la ambición de estar «entre los mejores clubes de España». Actualmente cuentan con más de 200 jugadores en sus filas.

Nicolás Escartín, el estandarte

Su estandarte fue Nicolás Escartín, que llegó a jugar dos mundiales en 2005 y 2006, además del gran palmarés que cosechó a nivel nacional e internacional. También han destacado nombres como Kike Gállego o Jorge Laviña.

Esta última ‘hornada’ comenzaron de muy pequeños, con apenas 4 o 5 años. La primera sorpresa llegó en 2017 en el Campeonato de España de Ronda, donde Alejandro Gállego se colgó un bronce "inesperado", reconoce, "porque me estrenaba en categoría sub 11 y había otros jugadores de un año más". Desde entonces suma dos oros y cuatro bronces a nivel nacional, y otros dos oros, una plata y dos bronces con la Selección en los torneos internacionales de Benalmádena e Ibiza. Su próximo objetivo es ir al Europeo sub 17.

Raúl Bergua acumula campeonatos de España por centros escolares, a nivel individual y en dobles y un tercer puesto en un internacional. Su primera medalla en el Nacional es su mejor recuerdo "porque no iba de los favoritos" y su mayor sueño sería llegar a una Olimpiada. "Ganar una medalla sería ya una locura", admite.

Gonzalo Isábal también colecciona éxitos en internacionales y en campeonatos de España. "Ojalá pudiera llegar a unos Juegos o un Europeo", afirma este jugador que ha recibido aplausos de compañeros de otros clubes de España "que nos dicen que tenemos mucho mérito porque no entrenamos tanto como en otros sitios".

Otro que presume de medallas nacionales e internacionales es Alejandro Yagües. La clave de este éxito está en "entrenar a tope y creer que puedes llegar a lo más alto". En su caso, sueña con llegar a ser campeón de España.

Y los benjamines que ya se han colgado medallas en nacionales son Hugo Gállego y Jorge Royo, Ambos ganaron un bronce en dobles y el primero también un oro en el último Nacional sub 11. "Quiero seguir mejorando para llegar a un Mundial", desea.

Raúl Bergua, Alejandro Yagües, Jorge Royo, Hugo Gállego, Gonzalo Isábal y Alejandro Gállego, jugador del Club Bádminton Huesca. Rafael Gobantes

Estos seis jugadores del club se han subido a muchos podios desde 2017, "un logro que tampoco habría sido posible sin sus compañeros con los que entrenan a diario y sin todos los técnicos que han pasado", destaca Constante.

Con todo, desde el Bádminton Huesca reconocen que a partir de ahora el camino se va a volver más difícil porque llega el momento de "dar el salto" y no disponen de tantos recursos como otros clubes. Y es que muchos de sus rivales tienen centros de tecnificación a su alcance (Galicia, Andalucía, Madrid, Cataluña, País Vasco. Oviedo, Alicante...) y más ayudas.

"No hemos recibido ni un euro del Gobierno de Aragón"

Valoran el apoyo económico que les da la Diputación Provincial a través de Huesca La Magia y el Ayuntamiento para otras actividades como la liga de clubes, pero resaltan que "no hemos recibido ni un euro del Gobierno de Aragón para unos chavales que son unos embajadores de lujo y que son conocidos en toda España", subraya Ricardo Constante. «Me daría mucha pena que vieran cortadas sus alas porque sus rivales tienen más oportunidades que ellos, pero nosotros no podemos darles más. Si han sido campeones con 13 o 15 años, deberían seguir siéndolo con 17 o con 19, pero o son unos genios o van a tener que competir contra Goliats", lamenta.

Por ello, pide a la DGA crear un centro de tecnificación junto con el CSD para ofrecer más ayudas para viajes, cuotas de torneos, técnicos de más nivel, materiales... "Solo el gasto en volantes de cada año es tremendo porque los necesitan de una alta calidad", pone de ejemplo Constante, recalcando que "estos chavales son un pequeño tesoro que si se les apoya, pueden llegar muy alto".