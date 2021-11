El Bádminton Huesca se sube a cinco podios en los campeonatos de España sub 15 y sub 11

La prolífica cantera del Bádminton Huesca sacó pecho este fin de semana en los campeonatos de España sub 15 y sub 11 en el que sus representantes se subieron a cinco podios. Los hermanos Gállego fueron campeones nacionales en sus respectivas categorías. Alejandro, el mayor, repitiendo el éxito que ya había conseguido siendo sub 13, se impuso en Ponteareas (Galicia) en la final a su compañero de club, Raúl Bergua, que en mayo había sido campeón nacional entre los nacidos en 2008, y el segundo, Hugo, venció en Oviedo. Además, en dobles sub 15 Bergua fue segundo de la mano de Gonzalo Isabal y Alejandro Gállego, tercero con Alejandro Yagüe. Los cuatro pueden presumir de haber sido internacionales.

La final sub 15 se decidió por 21-16, 16-21 y 21-8. El duelo entre dos jugadores que se conocen más que bien fue de rachas y cayó del lado de Alejandro en un último set en el que se repuso al 1-3 inicial para adelantarse, distanciarse y sentenciar. Gonzalo Isábal y Alejandro Yagües avanzaron en el cuadro individual hasta cuartos.

En dobles, Bergua e Isabal perdieron en el duelo por el título con los baleares Ismael Oballe y Yaidel Gil (21-19 y 21-17). Fue un choque peleado y en el que los oscenses siempre tuvieron opciones. Los campeones habían dejado atrás en la semifinal a Gállego y Yagües por 20-22, 21-19 y 21-17, lo que dio al traste con lo que hubiese sido una segunda final enteramente aragonesa.

Hugo Gállego, con su medalla de campeón de España sub 11 de dobles. Bádminton Huesca

En Oviedo, Hugo Gállego formó pareja con el andaluz Guillermo Muñoz no perdiendo ningún set en las eliminatorias. Sus últimos contrincantes fueron los catalanes Nil Leiva y Magno Salas a los que tumbaron por 15-11 y 15-8. En individuales se vio frenado en la segunda ronda.