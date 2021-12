Manual de supervivencia en la montaña: "Piensa en el titular de tu muerte antes de salir de casa"

"Piensa en el titular de tu muerte antes de salir de casa". Este consejo puede parecer intrascendente, pero para Ana Azpilicueta, amante del monte -según su biografía de Twitter-, es la base de su fundamental manual para sobrevivir en la montaña (o, al menos, morir de una forma épica), según explica en un vídeo.

A cualquiera le puede pasar que, antes de ir al Pirineo, no ha revisado el tiempo que va a hacer, ni qué ruta va a seguir, o, incluso, si es necesario llevarse comida. Son pequeños detalles, a priori insignificantes, que pueden marcar una experiencia o desembocar en un titular ridículo como "te ha pillado una ventisca, te has perdido y te has matado". Y nadie quiere este titular.

Mis técnicas de supervivencia en montaña#azpirinas pic.twitter.com/DYOtt53FH5 — Ana Azpilicueta (@ana_azpi) December 13, 2021

"Se mata intentando comerse a un oso porque el animal se la come a ella", sería la cabecera de una noticia de alguien que ha salido al monte sin llevarse comida, o "se mata despeñada con una teta fuera" para alguien que quiere hacerse una foto memorable y posa de maneras incompatibles con estar en la cresta de una montaña.

"Las montañas no tienen gran épica. La épica la tienen las personas que han estudiado medicina, son bomberos o rescatadores y tienen que jugarse la vida por alguien que no ha pensado dos veces antes de salir al monte", dice Azpilicueta en su vídeo viral. Y tiene toda la razón.

La finalidad de salir al monte no es salir a pasar un buen rato y descubrir increíbles parajes, no. Es conseguir un titular bonito, que eleve tu leyenda. "Experta montañera muere salvando de las fauces de un león a un hombre herido", proclama la amante de la montaña. La explicación es simple: "he ido a rescatar a un hombre, que estaba bueno, y el oso me ha matado. No estaba en mi mano y el animal me ha comido a mí". Y así es como Ana Azpilicueta sigue viva, según su propio manual.