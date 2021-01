El día a día del Greim y sus increíbles rescates de montaña llegan a la televisión

Los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Huesca saltan a la pequeña pantalla en una serie documental que a partir de este domingo, 10 de enero, emite La 2 de Televisión Española (20.00) con una periodicidad semanal. En 13 capítulos recoge las historias de rescatadores y rescatados, con espectaculares imágenes de los salvamentos.

El programa se centra sobre todo en el Pirineo aragonés, donde se desarrollan la mitad de las intervenciones realizadas por la Guardia Civil en el país. El equipo de la productora, Dokumalia, estuvo tres meses en Benasque acompañando a socorristas, médicos y pilotos de helicóptero para captar el dramatismo de algunos rescates pero también el lado humano de relatos increíbles.

Daniel Salas, su director, explica que desde julio a septiembre se siguió el día a día de la base de Benasque, donde el Greim trabaja con la unidad aérea y el equipo sanitario del 061. La elección de este destino tiene que ver con el elevado número de intervenciones realizadas, que les ha permitido ahondar en las particularidades que entraña un operativo de montaña. "La parte de seguimiento real la hacemos en Benasque, pero también hemos estado en diferentes localidades españolas para narrar casos que han tenido repercusión mediática".

La serie incluye tomas reales grabadas el pasado verano, recreaciones con cortos de animación, relatos en primera persona, entrevistas con rescatados y sus socorristas e imágenes de archivo. Los protagonistas narran delante de la cámara, en distintos puntos del país, lo que vivieron. La productora destaca sobre todo el lado humano de las experiencias, algunas muy traumáticas, con un resultado fatal.

"Queríamos que se conociera a quienes están allí diariamente. No solo son guardias vestidos de verde preparados para salir. Ellos insisten mucho en que no son héroes sino profesionales preparados para enfrentarse a determinadas situaciones", señala Salas. El espectador va a poder ver, añade, cómo se inicia y cómo se desarrolla un rescate, mientras en paralelo emiten ‘flashback’ de casos del pasado en toda España.

En cada entrega hay un rescate en directo, con toda la adrenalina que entraña, para vivir la intensidad de cada rescate y el lado humano de sus protagonistas; y la historia de un segundo salvamento narrado mediante el testimonio de rescatadores y rescatistas, con imágenes de archivo y animaciones.

Fundada en 2006, la productora que ha hecho el trabajo para RTVE está especializada en documentales relacionados con montaña y aventura. Daniel Salas, alpinista, empezó en ‘Al filo de lo imposible’ y lleva 20 años en el mundo audiovisual. Dokumalia ha seguido los retos del montañero Carlos Soria, y sus últimos trabajo son ‘Jugando a escalar’, con niños escaladores, y la serie ‘Colgados’ para A3media. También hizo otra para la televisión de Castilla y León.

Una lección sin morbo

Salas agradece la ayuda de la Guardia Civil, que colaboró en el proyecto. "No es fácil permitir que un equipo de televisión esté diariamente con ellos, pero no hemos sido intrusivos sino que hemos intentado no entorpecer su trabajo y mantener siempre las distancias". Se trata, dice, de un programa "muy blanco", centrado en la importancia de su trabajo, "sin caer en el amarillismo ni en buscar el morbo".

Los programas no ponen el énfasis en si alguien ha cometido o no una imprudencia sino que tienen una finalidad de prevención, "para dar a conocer a las personas cómo deben comportarse en la montaña". Salas reconoce que hasta ahora se había enfrentado a ella como escalador, como alguien que puede pecar de exceso de confianza, "y ahora la contemplo con más respeto".

Los telespectadores verán en el primer programa el rescate de un montañero que sufrió una caída mortal en el pico Posets, uno de los que más ha impresionado a Salas. El caso histórico es el de una mujer gallega a punto de ahogarse en un sifón en la sierra de Guara, a la que daban por muerta pero que pudo ser rescatada, una experiencia que cuenta ella misma.