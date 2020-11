El perfil de los montañeros en el verano del covid: más jóvenes y peor preparados

Menos extranjeros, más jóvenes y peor preparados. Este es el perfil de los montañeros que visitaron el Pirineo y la sierra de Guara en un verano marcado por la pandemia. De las más de 9.000 entrevistas realizadas durante los meses de julio y agosto dentro de la campaña Montaña Segura se desprende una tipología distinta de la habitual en la práctica del senderismo o la alta montaña. La falta de preparación se revela sobre todo en las cumbres más altas. El 14% de quienes han ascendido al Aneto dicen no tener experiencia en montaña y para casi uno de cada cinco es su primer tresmil, a pesar de las dificultades que entraña esta ruta. En el caso de Monte Perdido este porcentaje asciente al 25%.

Lo más destacado es el aumento del número de jóvenes de entre 18 y 30 años: ya suponen uno de cada cuatro senderistas que acuden a las montañas aragonesas. Concretamente, se ha elevado el número de grupos de estas edades de un 19% (2019) a un 25% (2020), porcentaje que en el caso de Monte Perdido asciende al 39% este año frente al 31% del pasado.

Por otro lado, llama la atención la disminución de la presencia de montañeros de otros países, especialmente de los que no proceden de la vecina Francia, teniendo en cuenta que algunos países habían desaconsejado viajar a Aragón, afectado por los rebrotes tras la desescalada. En el Aneto, los extranjeros no franceses han pasado de ser el 19% en 2019 al 1% en 2020, y en el Monte Perdido, del 9% (2019) al 4% (2020).

Ha crecido considerablemente el número de grupos que no llevan mapa, lo que se considera síntoma de una peor planificación. Por ejemplo, en alta montaña se ha pasado del 33% en 2019 al 55% en 2020; en senderismo, del 39% (2019) al 66% (2020) y en el Monte Perdido, del 37% (2019) al 55% (2020).

La directora general de Interior y Protección Civil, Carmen Sánchez, ha querido destacar “el incremento en la afluencia de grupos de personas para practicar sobre todo actividades de senderismo, en especial los jóvenes". A su vez, ha querido “agradecer el trabajo de la red de informadores voluntarios, muchos de ellos a pie de la montaña, que han realizado una fantástica labor informando y colaborando con todas las personas que se han acercado a realizar cualquier práctica deportiva”.

Entre el 16 de julio y el 16 de agosto se entrevistó a 2.813 grupos a lo largo de 298 horas de presencia en el medio natural y la información se registró sobre tres tipos de encuestas diferentes: encuesta básica para montañeros, encuesta de cima para Aneto y Monte Perdido y encuesta para barranquistas. De esta información se extraen diferentes tipos de practicantes: senderistas, alta montaña, Aneto, Monte Perdido y barranquismo, cuyos resultados completos se pueden consultar en la página web de Montaña Segura.

Un 17% de los senderistas lleva calzado urbano

El 87% de los grupos de senderistas dice estar acostumbrado a estas actividades, va mayoritariamente en grupos de dos personas (el 52% de los grupos) y solo el 1% lo practica con guía. Además, todos aseguran llevar teléfono móvil, pero un 66% no porta mapa, un 43% no usa ni brújula ni GPS y un 64% no dispone de botiquín. Asimismo, en un 17% de los casos visten calzado inadecuado (urbano) y un 10% no lleva mochila.

Todos los senderistas son menores de 61 años y muchos van en grupos familiares. Las mujeres están menos presentes a medida que aumenta la edad. Un 22% procede de Aragón, un 20% de País Vasco -Navarra y un 18% de Cataluña. Un 8% de los encuestados son extranjeros (la mitad con respecto a los datos del 2019).

Tan solo un 17% de los encuestados está federado en montaña. El porcentaje de federados aumenta con la edad, pasando de un 7% entre los menores de edad a un 39% entre los mayores de 60 años.

En la alta montaña, jóvenes y vascos

En cuanto a los grupos que practican alta montaña, el porcentaje de encuestados que aseguran estar acostumbrados a estas actividades asciende hasta el 98%. Solamente un 3% practica la actividad con guía. Sobre su equipamiento, todos los encuestados llevan teléfono móvil o radio, pero un 55% no usa mapa, un 26% no tiene ni brújula ni GPS y un 41% no porta botiquín. Además, el 4% de los casos no lleva mochila y el 3% practica la actividad con calzado inadecuado (urbano), destacando en estos casos el uso de zapatillas tipo trekking-trailrunning, con suela de montaña, pero con el tobillo desprotegido. El 58% tiene entre 18 y 40 años. Los menores de edad están presentes en un 4% y otro 4% tiene más de 60 años.

En cuanto a la procedencia, un 12% es de Aragón. País Vasco y Navarra es la procedencia más frecuente (28%), seguida por Cataluña con el 21%. Un 10% son extranjeros (la mitad con respecto a los datos del 2019).

¿Quiénes van al Aneto?

El Aneto es una de las ascensiones que más visitantes concentra durante el verano por ser el tresmil más alto del Pirineo. Su altitud y alta frecuentación no son las únicas dificultades que impone esta cima. La presencia de nieve o hielo en el recorrido, la dureza de sus desniveles acumulados, el Puente de Mahoma, etc., hacen que esta ascensión pueda ser considerada a la vez un importante reclamo turístico y un punto negro.

Las encuestas realizadas en la ruta al Aneto más frecuentada (Besurta-Renclusa) indican que el 44% de los consultados lleva más de 10 años practicando esta actividad. Sin embargo, destaca el dato de que un 14% asegura no tener experiencia en montaña y otro 4% la lleva practicando 2 años o menos, pese a tratarse de una ascensión con importantes dificultades. De hecho, para un 19% es su primer 3.000 m. Cabe destacar que un 40% de los encuestados está federado en montaña (18 puntos porcentuales más que en 2019).

El 4% de los montañeros realiza la ascensión al Aneto en solitario, aunque la mayoría lo hacen en grupos de dos (21%) o de tres a cinco personas (42%). Solo el 5% de los grupos va con guía profesional. El 100% lleva teléfono móvil o radio y un 74% lleva brújula, GPS o ambos, pero un 48% no usa mapa y un 42% no porta botiquín.

Además, un 18% lleva calzado poco adecuado y un 25% va con pantalón corto, a pesar de que está totalmente desaconsejado transitar por el glaciar con esta prenda, pues en caso de caída se pueden producir abrasiones. Finalmente, solo el 7% de los encuestados lleva casco y un 15% va sin piolet y otro 2% carece de crampones, cuando ambos materiales se consideran imprescindibles para progresar con seguridad por el nevero o glaciar.

El 82% de las personas que ascienden al Aneto tiene entre 19 y 50 años. Los menores de edad suponen el 3%, y los mayores de 50 años, el 15%. El 82% son hombres y el 18%, mujeres. Un 5% procede de Aragón. Catalanes (32%, 13 puntos porcentuales más que en 2019), franceses (17%) y vascos y navarros (16%) son las procedencias mayoritarias. Como se ha citado anteriormente, los extranjeros no franceses han pasado de ser el 19% en 2019 al 1% en 2020, debido a la crisis sanitaria.

La zapatilla de trail gana a la bota de montaña en Monte Perdido

El Monte Perdido es otro de los tresmiles que más visitantes concentra. Las encuestas, realizadas en la ruta a la cima desde el refugio de Góriz, señalan que el 5% de los montañeros asciende en solitario.

Como en el caso del Aneto, también es muy alto el porcentaje de personas sin experiencia. Un 25% asegura no haber ascendido ningún pico de 3.000 m. Mayoritariamente van con zapatilla de trekking-trail (61%), quedando la bota como segunda opción (38%). Un 54% va con pantalón corto y el 95% llevan mochila.

El 71% de los barranquistas van con guía

Según las encuestas realizadas en tres barrancos de la Sierra de Guara (Formiga, Peonera Inferior y Oscuros de Balcés), el 71% de los grupos realiza la actividad con guía. En cuanto a la edad, el 17% es menor, el 56% tiene entre 18 y 40 años y solo un 1% es mayor de 60.

De los que practican la actividad sin guía, un 71% de los grupos conocía la normativa vigente, el 64% se considera experto, el 70% de los grupos ha descendido más de 15 barrancos en su vida y el 86% dice conocer el estado actual del barranco.

Volumen de excursionistas por hora

Analizando el flujo de grupos y personas por los puntos de encuesta se observa que este verano el volumen de excursionistas encuestados por hora se ha mantenido o ha aumentado con respecto a los valores registrados el pasado año en todos los lugares menos en el valle de Ordesa. Tendencias inversas se registran en los puntos de encuesta barranquista de la Sierra de Guara, donde el número de grupos y personas encuestadas es muy inferior a los valores registrados el pasado 2019.