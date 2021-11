Las lesiones vuelven a desangrar a Luis Enrique

Los percances físicos vuelven a desangrar a Luis Enrique, que afrontará las finales ante Grecia y Suecia, en las que la selección española se jugará su presencia en el Mundial de Catar, sin tres de los convocados en primera instancia, además de un pelotón de figuras como Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Pedri o Gerard Moreno que hubiesen tenido plaza en caso de estar disponibles.

Ansu Fati, Eric García y Yéremy Pino, lesionados en la última jornada de Liga, dejaron paso a Raúl de Tomas, Diego Llorente y Brais Méndez en el bloque que empezó a preparar este lunes el duelo del jueves contra el combinado heleno en Atenas y el del domingo frente a los escandinavos en el sevillano estadio de La Cartuja.

Un serio contratiempo para el técnico asturiano, que ya se vio en una tesitura similar el mes pasado antes de la 'final four' de la Liga de Naciones. Entonces fueron Pedri, Marcos Llorente y el propio Brais Méndez, que había sido llamado de urgencia por la baja del centrocampista del Barça pero sufrió un esguince de tobillo frente al Elche cuando ya tenía las maletas listas para desplazarse a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y tuvo que dejar su sitio a Sergi Roberto, quienes se cayeron a última hora de la expedición que viajó a Italia, donde La Roja reforzó su autoestima proclamándose subcampeona en la segunda edición del joven torneo organizado por la UEFA.

El frenético ritmo de competición sigue causando estragos en los planes de Luis Enrique, que ha tenido que echar mano de nuevo de la prelista para completar la convocatoria de 25 futbolistas de cuyas botas dependerá la clasificación directa de España para la Copa del Mundo que se celebrará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre del próximo año.

De esa nómina previa al último cribado rescató el seleccionador a Raúl de Tomás, máximo goleador español de la Liga con siete dianas y cinco jornadas consecutivas viendo puerta, su mejor racha en la máxima categoría. A sus 27 años, el delantero madrileño expresó su felicidad por estar convocado por primera vez con la absoluta a su llegada a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. "Muy agradecido por la oportunidad que me ha dado el míster. Ahora a aprovecharlo, adaptarme lo antes posible en el grupo y a luchar por estos dos partidos importantes que tenemos", afirmó el atacante.

La presencia del 'killer' perico era un clamor y Luis Enrique reconoció que había sopesado convocarle antes de dar la relación de seleccionados el pasado viernes, como también hizo con el sevillista Rafa Mir. De Tomás y Álvaro Morata son los únicos nueves puros de un frente ofensivo en el que proliferan extremos con buena relación con el gol como Dani Olmo o Pablo Sarabia, puntas con mucha movilidad y sacrificio como Rodrigo Moreno o polivalentes atacantes como Brahim Díaz o Pablo Fornals que también pueden echar una mano en el centro del campo.

Entre algodones

En cualquier caso, la baja de Ansu Fati es un golpe considerable para una selección en la que el futbolista formado en La Masia está destinado a tener un papel preponderante. Aunque Luis Enrique dijo que no correría riesgos con el azulgrana, no cabe duda de que su pegada le hubiera venido de perlas a La Roja. Pero la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió contra el Celta ha alterado la hoja de ruta del seleccionador, que también ha tenido que llamar a la carrera a Diego Llorente y a Brais Méndez. Además tiene entre algodones a Mikel Merino, José Luis Gayà y Pau Torres, que no entrenaron este lunes. El navarro se sometíó a una resonancia para determinar el alcance de sus problemas en la rodilla derecha.

El central del Leeds entró por Eric García. Pese a su regular rendimiento con el Barça, el azulgrana es uno de los centrales de confianza del seleccionador y hubiera peleado con Pau Torres e Iñigo Martínez por acompañar a Laporte en el eje de la retaguardia, de no mediar el problema en el sóleo de la pierna derecha que le obligó a retirarse en el descanso del partido frente al Celta.

También comenzaba a tener peso en la selección Yéremy Pino, un estupendo revulsivo al que Luis Enrique dio la alternativa en la 'final four' de la Liga de Naciones y cuyas condiciones difieren mucho de las de Brais Méndez, quien se estrenó a las órdenes de Luis Enrique tres años atrás frente a Bosnia. Ese conocimiento del libreto el técnico facilitará la integración del gallego.

Un elemento que también fue clave para que el gijonés volviese a citar a Rodrigo Moreno. "Muy contento de volver, de poder estar con los compañeros y con ganas también de poder afrontar unos partidos que van a ser vitales para nosotros", proclamó este lunes el delantero del Leeds mientras Dani Carvajal, otro veterano que regresa, reclamaba el apoyo de la hinchada el domingo en La Cartuja, no sin antes recordar que el envite ante Grecia del jueves será "una batalla". Luis Enrique cruza los dedos para no perder más soldados en la refriega.