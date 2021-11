"En Zaragoza viví los momentos más duros y ahora disfruto de días preciosos"

En la vida, a veces hay una segunda oportunidad. El destino, en ocasiones quebradizo, ofrece a quienes buscan con firmeza una salida al final del túnel. Pelayo Novo, un centrocampista de esos que reúnen talento y pulmones, cambió su futuro el 31 de marzo de 2018. Aquella mañana, el entonces futbolista del Albacete se precipitó desde el tercer piso del Hotel Abba de Huesca, donde estaba concentrado con su equipo para jugar por la tarde en El Alcoraz. Pelayo estuvo a punto de perder la vida. Se salvó de milagro. "No recuerdo exactamente lo que pasó aquel día en Huesca. Es la verdad. La mente humana no recuerda esas cosas. Es un capítulo de mi vida que sucedió así y ahora lo tengo cerrado. Estoy viviendo otros capítulos. La vida continúa y no sé si volveré a reabrir aquella época en mi mente. Ahora me centro en el presente", relata con templanza el asturiano, que esta semana está disputando en Zaragoza el Open de tenis en silla de ruedas que organiza el club Tiro de Pichón.

El tenis y las muletas son su nueva vida. Pelayo, trasladado desde Huesca, abandonó 51 días después el Clínico de Zaragoza –donde salvaron su vida– con una lesión medular irreversible. Le ingresarían entonces en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, donde se enamoró del tenis. Su nueva pasión. "Nunca había jugado al tenis, sí algún verano al pádel. Mi pasión por él surge en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, donde estuve ingresado después de 51 días en el Clínico de Zaragoza. Allí tienen muchas alternativas para comenzar una nueva vida de todos los lesionados medulares", recuerda.

Más información El tenis en silla de ruedas como ejemplo de vida

El tenis y su nueva vida

"Había muchos deportes a probar y el tenis fue el que más me llamó la atención. Me permitía soltar mucha adrenalina golpeando la pelota, me olvidaba de todo un poco porque la cabeza da muchas vueltas en esos momentos complicados. Jugando al tenis, solo pensaba en pegarle lo más duro posible", agrega en su relato. Y aquella pasión que surgió en Toledo le ha traído de vuelta a Zaragoza, donde vivió sus días más críticos, para disputar el Open de la modalidad en el Tiro de Pichón. "En octavos de final jugué un gran partido contra el zaragozano Víctor Marcén. Un gran tipo. Llegamos al tercer set y me iba ganando 5-3 y 30-0 y logré llevarme el encuentro por 7-5. No tiré la toalla y ahí, en ese preciso momento, transformé toda mi percepción de la ciudad. En Zaragoza viví los momentos más difíciles y duros de mi vida y ahora estoy disfrutando de días preciosos", asegura con una entereza maravillosa.

"Por quien más me llena volver a Zaragoza es por mi pareja. Por mi novia. Para ella fueron momentos especialmente complicados. Creo que sufrió más que yo. Y hemos vuelto juntos con nuestros dos perros. Con la que es nuestra familia. Me alegro mucho más por ella que por mí", confiesa. "Transformar ese sentimiento en nuevos recuerdos bonitos, es una liberación para todos. La vida son momentos y circunstancias. Estamos cambiando esos recuerdos por días felices, volviendo a competir y a disfrutar", subraya.

En su relato, Pelayo se describe como un hombre "feliz", que ha superado aquel traumático accidente y que afronta la vida con una sonrisa dibujada. "Tengo una vida muy completa, me encuentro muy bien. Lo que más me llena es estar compitiendo de nuevo en el tenis. Me llena mucho volver a sentirme deportista. Formo también parte de la Junta Directiva de la Federación Española. Y me he formado en Administración y Finanzas. Además, he montado una peluquería canina con mi pareja en Oviedo que se llama Dogs and Roses", explica. "Ahora valoro más el presente, el día a día. Había cuestiones en las que antes no te parabas a pensar. Mentalmente es importante estar bien. Eso te permite disfrutar más de la vida y valorar otras cosas", concluye el deportista.