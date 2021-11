El PSG se plantea rescindir el contrato de Sergio Ramos

¿Qué le ocurre a Sergio Ramos? ¿Volverá por fin a vestirse de corto en un partido en este año aciago? ¿Todavía puede ser un central que rinda al nivel de un equipo grande? ¿Llegará al Mundial de Catar? Todas estas preguntas, que quizá se las haga cada día el propio exfutbolista del Real Madrid, rondan a los aficionados y sobre todo a los dirigentes del París Saint-Germain, muy molestos con la situación.

Según ha informado Le Parisien, el diario más próximo a la entidad del Parque de los Príncipes en su línea editorial de deportes, dentro del club que maneja el gobierno de Catar ya se plantean incluso la posibilidad de rescindir el contrato de Sergio Ramos. Una manera de asumir el error de su fichaje, un regalo envenenado de Florentino Pérez al nuevo rico de Europa.

"La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción. El PSG empieza a admitir que pudo haberse equivocado", cita el diario galo.

Desde el punto de vista legal, parece complejo que Nasser Al-Khelaifi, mandamás del PSG, pueda romper de forma unilateral el contrato del sevillano, que firmó por dos años y percibe en torno a 15 millones netos anuales. Les guste o no al empresario catarí y al emir Tamin Al-Thani, la única posibilidad que tendrían los cataríes es negociar con Sergio Ramos.

Aunque los dueños del PSG están acostumbrados a hacer de su capa un sayo, como presuntamente ocurre a la hora de tener cumplir el fair-play financiero, la normativa ampara al trabajador y al deportista con contrato en vigor. El PSG, como cualquier empresa, puede prescindir de un empleado y esperar a que dictamine un juez la indemnización, pero en este caso se expondría también a una dura sanción deportiva de los organismos internacionales que le impediría fichar durante dos ventanas.

"Sabíamos que Ramos tenía un problema. Estáis jugando al juego de la prensa española. Lo conocíamos todo. Sabemos lo que está pasando", zanjó Leonardo, director deportivo del PSG, recientemente, para tratar de acabar con las especulaciones. Un intento fallido también de lograr mitigar las críticas al juego del equipo de Mauricio Pochettino y a algunos jugadores, con Leo Messi a la cabeza.

Aunque Leonardo diga que las dificultades del excapitán del Real Madrid son sabidas y muestre en público relativa calma, hay preocupación en el seno del PSG. Cuatro meses después de aterrizar en la Ciudad de la Luz, Ramos aún no ha debutado y su lesión se prolonga. Desde hace días se informaba sobre una inminente vuelta a los entrenamientos con el grupo, pero el futbolista sigue todavía un plan personal de recuperación en el gimnasio y sobre el verde.

El defensa sevillano dejó el Real Madrid el pasado 1 de julio, tras un culebrón que se hizo eterno y cuyo desenlace da la razón a Florentino Pérez. Aun a riesgo de que recalase en un rival directo en la Champions, el presidente merengue decidió no prorrogarle el contrato por diferentes circunstancias, sobre todo económicas, después de que Ramos rechazase la propuesta inicial. Y fichó a David Alaba al quedar libre en el Bayern.

Florentino y Luis Enrique, reforzados

El Madrid se ahorró en torno a 25 millones en dos años y Ramos hizo las maletas, aterrizó en París y fichó a bombo y platillo por el PSG el pasado 8 de julio. Entre el menisco, el coronavirus y diversos problemas musculares, el camero sufre una caída de actividad inédita para él: en 2021 solo ha jugado siete partidos. Siempre fue un portento físico, pero su última aparición se remonta al 5 de mayo en la vuelta de semifinales de la Champions perdida contra el Chelsea en Londres (2-0), que eliminó al equipo merengue. Han transcurrido casi seis meses y el defensa, de 35 años, sigue en el túnel. Desde su entorno desliza que estará en condiciones de jugar tras el parón de las ligas que se avecina por los partidos de selecciones.

Su situación refuerza también de manera indirecta a Luis Enrique, que no le convocó para la pasada Eurocopa a pesar de que Ramos participó en todos los torneos con La Roja desde el Mundial de Alemania 2006, con Luis Aragonés en el banquillo español. El tiempo vuela para Ramos a un año del Mundial de Catar 2022, al que siempre se propuso llegar con España. También quiere disfrutar todavía con Messi, Neymar y Mbappé de compañeros y levantar la primera orejona en la historia del PSG.