Sergio Ramos, nuevo jefe de la defensa del PSG 

El PSG tiene nuevo jefe para su defensa. El club parisino formalizó este miércoles el fichaje de Sergio Ramos, que llega libre tras vencer su contrato con el Real Madrid el pasado 30 de junio. Tras dieciséis exitosas campañas en las que levantó 22 títulos con el conjunto de Chamartín, el central sevillano pasó reconocimiento médico y estampó su firma en el acuerdo que le liga con su nuevo equipo durante las dos próximas temporadas. Su principal reto será conquistar la Champions, gran objeto de deseo de la propiedad catarí e insatisfecho hasta el momento pese a esa constelación de estrellas a la que acaba de unirse el zaguero andaluz.

Fue un día agitado para Sergio Ramos, que por la mañana despegaba junto a su familia del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas para realizar los últimos trámites antes de iniciar una nueva aventura profesional a sus 35 años. Las negociaciones con la entidad que preside Nasser Al-Khelaïfi se intensificaron en los últimos días, espoleadas por el respaldo de Mauricio Pochettino a la incorporación del veterano defensor a pesar de que las lesiones lastraron su último curso vestido de blanco y solo pudo disputar cinco partidos en lo que va de año.

Desde que se confirmase su marcha del Real Madrid, una vez sobrepasada la fecha límite que le había marcado Florentino Pérez para aceptar la oferta de renovación a la baja que le presentó meses atrás, el PSG emergió como principal opción para que el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de la selección española continuase su carrera. La principal cuestión a dirimir era la duración del contrato, ya que para Sergio Ramos era prioritario conseguir esas dos temporadas que el Real Madrid no estaba dispuesto a ofrecerle atendiendo a la regla no escrita en Chamartín de renovar de año en año a los futbolistas que superen las 30 primaveras.

Finalmente el andaluz ha visto satisfechos sus deseos en este apartado y se convierte en la tercera incorporación veraniega del PSG, que previamente ató los fichajes del centrocampista neerlandés Georginio Wijnaldum y del lateral marroquí Achraf Hakimi, también con pasado merengue. El siguiente será el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, ex del Milan que solo está pendiente de disputar la final de la Eurocopa para confirmar su llegada a París.

Sergio Ramos percibirá unos doce millones de euros por campaña, lo mismo que ganaba en el Real Madrid, que solo le ofreció un año de contrato y le reclamaba una rebaja salarial del 10% como parte de la política de contención del gasto adoptaba para lidiar con la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Su experiencia se antoja clave a la hora de impulsar a un equipo al que hasta ahora le ha faltado madurez para dar el paso definitivo en la Champions. Pese a la presencia de figuras del calibre de Verratti, Di María, Neymar o Mbappé, lo más parecido a un líder que ha tenido el PSG en los tiempos, especialmente desde la salida de Thiago Silva, ha sido Marquinhos, porque las cualidades de Neymar o Mbappé son de otro tipo.

El choque de egos pasó factura al PSG en el pasado y Sergio Ramos, aunque nuevo en un vestuario en el que no todos aprecian su llegada ya que hay viejos roces aun latentes y recelos, tendrá que andar con tiento para no pisar ningún callo. Precisamente Marquinhos puede ser uno de los afectados por su incorporación junto a Kimpembe, central titular con Francia en la Eurocopa multisede pero que podría ver reducidos sus minutos a favor del zaguero español. Claro que este también tendrá aliados en la caseta, comenzando por Di María o Keylor Navas, que fueron compañeros suyos en el Real Madrid, así como Neymar, con el que siempre ha mantenido una buena relación pese al pasado azulgrana del paulista.

Sergio Ramos lucirá el '4' en el PSG, el mismo dorsal con el que hizo historia en el Real Madrid. «Este número 4 lo aprecio mucho por superstición, porque lo tuve desde el inicio de mi carrera, y luego me ha acompañado durante toda mi vida, me siguió, trajo buena suerte, y muchas victorias. Ahora el número 4 es parte de mí como persona y como profesional», relató el futbolista en los medios oficiales de su nueva escuadra, que las difundió por accidente antes de borrarlas ya que aún no había oficializado su reclutamiento. «Para mí, es un privilegio poder lucir este número en un gran equipo, el París Saint-Germain. Por eso, será muy especial poder llevar mi número aquí en París», añadió. Su fichaje ha desatado la euforia de la hinchada parisina.