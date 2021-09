Vega Gimeno y el 3x3 español que silenció la Torre Eiffel: "El oro nos reivindica"

Con la torre Eiffel de fondo, remontando a Francia en las semifinales del Europeo, la selección femenina de baloncesto 3X3 se dio cuenta de que había silenciado a los espectadores franceses. Fue para Vega Gimeno el gran momento del torneo en el que se erigieron como campeonas de Europa, un éxito que es "una reivindicación" para la selección, asegura a EFE.

Después de un verano complicado, en el que se quedaron a las puertas de los Juegos Olímpicos tras caer ante Estados Unidos en semifinales y Japón en la repesca, el oro europeo muestra que el nivel del equipo español "está ahí", con cuatro jugadoras entre las diez mejores del mundo y Sandra Ygueravide al frente de la lista.

"Lo que le falta al 3X3 es repercusión mediática, porque en cada ciudad a la que va, se llena", reflexiona Vega Gimeno, jugadora del Casademont Zaragoza. Del 3x3 al 5X5 en apenas unos días.

¿Cómo ve el triunfo pasados unos días de la victoria del domingo?

Creo que aún necesitamos algunos días para digerirlo de verdad, pero supercontentas, lo vemos como una recompensa a todo el trabajo que llevamos detrás. Este verano estaba siendo un poco amargo, porque no nos pudimos meter en los Juegos, esto no lo compensa al cien por cien pero sí en un alto porcentaje. Sobre todo contentas por el grupo humano que tenemos, porque creo que nos merecíamos este oro.

Se quedaron sin ir a Tokio tras perder en la repesca del preolímpico con Japón. Este oro europeo ¿es una reivindicación para el equipo?

Sí, creo que es reivindicar al alto nivel al que estamos, venimos de ganar el másters de Montreal, ya ganamos otro que jugamos, estamos a ese nivel, el de los Juegos Olímpicos y el de un oro europeo. Creo que esto ha sido reivindicar que estamos en el top europeo y mundial.

En semifinales superaron a Francia, que fue semifinalista olímpica casi con el mismo conjunto, excepto una jugadora.

Ya habíamos jugado contra ellas varias finales, aún no las habíamos ganado nunca, porque en el Europeo de 2019 perdimos la final contra ellas en la prórroga. Ha sido desquitarnos de esas derrotas, y en su casa, con la Torre Eiffel de fondo y con nuestros amigos y familiares allí, mejor imposible

¿Cuál es la imagen con la que se queda del campeonato?

Me quedo con el partido contra Francia, cuando remontamos en un tiempo muerto se quedó aquello en silencio. Recuerdo en el tiempo muerto hablando entre nosotras, viendo la torre Eiffel, todo el mundo en silencio por lo que estaba pasando en esa remontada, y me quedo con ese momento porque fue cuando cogimos impulso y terminamos la remontada.

Las cuatro jugadoras están entre las diez mejores del mundo... Hay nivel.

El nivel está ahí, llevamos muchos torneos, esto se trata de jugar torneos para sumar puntos, cuanto mejor lo hagas más puntos. Hay que agradecer a la Federación (FEB) que está haciendo un esfuerzo llevándonos a tantos torneos, y luego es un mérito nuestro conseguir buenos puestos que nos dan tantos puntos.

"Hemos notado esa repercusión positiva, y con el oro europeo todavía más, el apoyo ha sido inmenso y ha tenido muchísima visibilidad"

Con el calendario 3x3 y la mayoría de ustedes jugando al 5x5, ¿hay tiempo para descansar?

Poco, la verdad es que este año hemos descansado poco, tal cual acabó la Liga hemos empezado a preparar el Preolímpico, luego hemos tenido varios torneos durante el verano... Ahora mismo son dos ligas compatibles porque no coinciden en fechas, pero no hay mucho tiempo para descansar porque cuando termina una comienza la otra.

A día de hoy el 3X3 solo da para jugar en la selección, no hay competiciones de equipos ¿no?

A día de hoy solo está lo que plantea FIBA para selecciones, sí que quieren a corto plazo hacer una liga por Europa, pero de momento esto está como una idea, no se ha llegado a materializar, ojalá se hiciera porque creo que tendría mucho empuje.

Aunque no estuvieron, ¿han percibido que el debut olímpico ha ayudado al conocimiento del 3x3?

Sí, ya creo que ayudó en el Preolímpico, en España nos siguió muchísima gente, recibimos muchísimo apoyo y ahí nos dimos cuenta que esto tomaba otra dimensión. Luego es verdad que al poderse ver en las Olimpiadas también ayudó mucho. Hemos notado esa repercusión positiva, y con el oro europeo todavía más, el apoyo ha sido inmenso y ha tenido muchísima visibilidad.

Aun así, es imposible dedicarse ahora solo al 3x3, ¿no?

No, ahora mismo es imposible, porque solo son los 3-4 meses de verano, y no es un club, es una federación. Durante el año volvemos todas al 5x5 y luego en verano volveremos a intentar ganar más títulos con la selección.

"Mi intención como jugadora y capitana del Casademont Zaragoza es hacer unión en el vestuario y que eso se note en la pista y que el equipo esté arriba"

El 3x3 es más accesible por infraestructura (se juega en una sola canasta y al aire libre) y tiene cierta espectacularidad, ¿qué le falta para tener más apoyo y seguimiento?

Simplemente tener más visibilidad, que esté más en los medios de comunicación, porque al final hoy en día lo que vende es lo que ves, y si no lo ves nadie te lo compra, lo que falta es que esté en las televisiones, que salga en los medios. En redes sociales se le está dando mucho bombo y cada vez lo conoce más gente. La repercusión mediática es lo que habría que aumentar, porque allá donde lo montas, en las ciudades siempre se llena de público. Yo no he jugado en ningún Mundial o Europeo que no se haya llenado.

Este año vuelve a jugar en el Casademont Zaragoza, donde ya estuvo tres temporadas, ¿con qué perspectivas?

Con ganas de hacer buen equipo, de hacer buen núcleo y de competir por meternos en Copa y 'playoff', he venido aquí para eso. El año pasado aquí no se hizo buena temporada, y mi intención como jugadora y capitana es hacer unión en el vestuario y que eso se note en la pista y el equipo esté arriba. Tenemos a Carlos Cantero que como entrenador es un plus, lo conozco, me gusta mucho cómo hace jugar al equipo, y creo que eso se va a notar. Zaragoza como ciudad de deporte y de baloncesto se merece que el equipo femenino opte por todo y para eso he vuelto.

Para acabar con 3X3, ¿el objetivo es París 2024?

Totalmente, y más habiendo ganado el oro europeo en París. El otro día hablábamos y decíamos 'en tres años volveremos aquí con otra película'. Es lo que pensamos, lo que queremos, lo que deseamos y lo que creo que nos merecemos. Ahora quedan tres años de ciclo para pelearlo, estar ahí arriba y optar a estar en los Juegos.

