Mil agentes vigilarán el Gran Premio de Aragón de Moto GP, con cerca de 10.000 entradas ya vendidas

El Gran Premio de Aragón de Moto GP ya ha vendido la mitad de sus entradas, cuando aún queda una semana para que comience la competición en el circuito de Motorland. Los aficionados ya han retirado casi 10.000 tickets de las 19.992 entradas que se han puesto a la venta para disfrutar en directo del Mundial, que además de un campeonato deportivo de primer nivel va a ser la primera gran concentración de personas desde que comenzó la pandemia. Toda una prueba en cuanto a la organización de grandes eventos cuando el covid parece remitir.

La venta de entradas suele aumentar considerablemente la última semana, dependiendo de la meteorología en estos últimos años y ahora también, del covid. Si la incidencia del coronavirus sigue a la baja en Aragón por sexta semana consecutiva, se generará confianza entre los aficionados y crecerá el número de personas que se acerquen a Motorland el fin de semana del 10 al 12 de septiembre.

Con este planteamiento trabajan las autoridades que este jueves se reunieron en la tercera y última Junta de Seguridad para preparar el Gran Premio de Aragón de Moto GP. El dispositivo de vigilancia será el mismo que se desplegaba en los anteriores premios con público antes del covid, cuando entraban a Motorland casi 60.000 espectadores el domingo para ver la carrera reina, la de Moto GP.

Más información Motorland Aragón pone a la venta las entradas para el Gran Premio de MotoGP

Al mantener el mismo dispositivo para un número de espectadores mucho menor, se quiere reforzar la seguridad y hacer frente a lo que más preocupa, que no haya aglomeraciones en la ciudad de Alcañiz y que en todo momento se respeten las normas covid. Para ello habrá ya desde el viernes alrededor de 1.000 efectivos de la Guardia Civil para vigilar que todo suceda según lo previsto.

Además, el Ayuntamiento de Alcañiz va a conceder más espacio para terrazas a los hosteleros locales para que den servicio a quien se acerque a la ciudad pero sin que se produzcan grandes acumulaciones de personas. Ya se ha confirmado que se peatonalizará la principal arteria de la ciudad, la avenida Aragón; y posiblemente alguna calle más, dependiendo de las ampliaciones de veladores que soliciten los bares, que tienen hasta hoy para presentar la documentación.

La principal preocupación de las autoridades es que, además de que se cumplan las normas covid, no se organicen botellones y concentraciones no permitidas, ya que a partir de las 00.30 todos los establecimientos hosteleros cerrarán y no se servirá alcohol. Para ello se hará especial hincapié en vigilar zonas como las inmediaciones del río Guadalope o La Estanca además de los accesos a los caminos para que no se organicen reuniones ilegales.

Alcañiz no cuenta con una gran capacidad hotelera y este año no tiene el atractivo de la fiesta nocturna, por lo que el escenario ideal es que solo entren en la ciudad los que tengan cama y que el resto de los asistentes se dividan entre otras localidades. En Motorland y sus cercanías se pondrá en marcha un plan de servicio que garantizará un entorno seguro con más de doce especialidades. Habrá refuerzos en Tráfico, Guardia Civil y Local. La Dirección General de Tráfico dispone además de dos helicópteros, uno con radar Pegasus y otro con toma de imágenes. También se emplearán drones.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente de Motorland, Arturo Aliaga, quiso agradecer el trabajo del dispositivo de seguridad e incidió en que “en todo momento ha primado la seguridad y la prudencia en la toma de decisiones”.