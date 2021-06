"La clave para mejorar en el baloncesto es entrenar con situaciones reales de juego"

Por sus manos han pasado algunas de las grandes estrellas de la NBA. Jorge Milo, uno de los más reputados entrenadores de técnica individual de la mejor liga de baloncesto del mundo, se encuentra esta semana en Zaragoza con motivo del NBA Skills Training, un campus de formación para jóvenes que se desarrolla en Cuarte de Huerva de la mano, entre otros, de los exjugadores del Basket Zaragoza Matías Lescano y Diego Ciorciari. La intención de los organizadores es, una vez completada la experiencia formativa en Zaragoza, que puedan repetir en los próximos meses en las instalaciones de Miami.

¿Cuáles son los objetivos principales del campus formativo que imparte esta semana en Zaragoza?

Nuestra idea principal es mostrar y enseñar las técnicas de entrenamientos que utilizamos en la Miami Hoop School con jugadores de la NBA. Estamos trabajamos con jóvenes de 12 a 20 años en Zaragoza, pero queremos que vengan después a Miami para que conozcan nuestra academia y la infraestructura americana.

¿En qué aspectos técnicos tiene más margen de mejora un joven jugador de baloncesto?

Todos los aspectos técnicos se pueden mejorar a base de disciplina en el método y constancia. Este es un ejemplo que nos demuestran día a día los jugadores de élite, que no paran de entrenar incluso aunque tengan un nivel superlativo. El bote, el pase, el lanzamiento, el rebote… todo es mejorable aunque ya seas un jugador de máxima élite.

Usted es un especialista en el desarrollo técnico del lanzamiento, ¿cómo ayuda a los jóvenes a ser mejores lanzadores?

La clave es ser constante en la repetición de movimientos y, sobre todo, entrenar con situaciones reales de juego. Además, mentalmente es muy importante que los jugadores nunca dejen de creer en su capacidad de mejora y aprendizaje.

¿Cómo empezó en el mundo de la formación individual de jugadores?

Después de terminar mi carrera universitaria, entendí que mi verdadera pasión era entrenar y desarrollar jóvenes talentos. Me apasiona analizar y evaluar las fortalezas y debilidades de cada jugador y, en base a eso, desarrollar los entrenamientos para ayudarles a ser más competitivos.

Usted está trabajando en Zaragoza con jugadores jóvenes en formación, pero en Estados Unidos desarrolla a estrellas de la NBA del nivel de Donovan Mitchell, Tyler Herro, Zach LaVine, Tim Hardaway o Marcus Morris. ¿Qué tipo de enseñanzas específicas demanda un jugador de máxima élite?

Normalmente, son enseñanzas que están relacionadas con lo que su entrenador y el sistema de juego de su equipo les demanda en la cancha. Además, todos quieren mejorar siempre su capacidad y sus porcentajes de tiro. Es lo que más solicitan.

¿Cómo entienden las estrellas de la NBA, con un nivel superlativo y contratos multimillonarios, este tipo de ejercicios de técnica individual?

Lo entienden como una parte fundamental de su trabajo para mantenerse el mayor tiempo posible en la élite. En la NBA siempre se trata de copiar los nuevos movimientos que las estrellas de moda realizan de modo natural muchas veces. Nuestro trabajo es adaptarlo a cada jugador y aplicarlo en situaciones reales.

Muchos expertos en baloncesto americano dicen que los entrenamientos de élite de las estrellas, en ocasiones, tienen mucho más nivel que los propios partidos.

En una ocasión, estaba entrenando a James Wiseman, que después fue número dos del draft en 2020, y apareció en el pabellón Michael Jordan. Estábamos trabajando junto con varios candidatos al draft y él se sentó en la grada para ver el entrenamiento y ojear a los nuevos talentos. Fue un momento mágico para todos los que estábamos presentes. Me quedé alucinado.

¿Cuántas horas extra, más allá de su respectivo trabajo con los equipos, entrenan los jugadores de máximo nivel?

En el caso de Tyler Herro (estrella de Miami) por ejemplo, con el que hemos trabajado mucho, durante los parones de la temporada hacíamos dos sesiones todos los días, a veces tres, empezando a las 6 o7 de la mañana.

Para usted, ¿quién es el mayor talento individual del baloncesto actual y por qué?

Hay mucho talento en la NBA pero me gusta Donovan Mitchel. Más allá de que haya entrenado conmigo, considero que es muy inteligente en la pista y sabe leer muy bien los partidos y las diferentes situaciones que se generan para adelantarse a los demás. También Luka Doncic, que esta dominando la NBA a un paso más lento o Kyrie Irving.

En un baloncesto que tiende al jugador completo más allá de las posiciones puras clásicas, ¿cómo será el jugador del futuro?

Todos deberán hacer de todo. Las posiciones están cada vez más difuminadas y lo que priman son las habilidades y lo que pueden generar en pista más allá de su altura o talento.

¿Qué opinión tiene de Giannis Antetokounmpo, que llegó a ser propiedad del Basket Zaragoza y ahora es uno de los mejores jugadores de la NBA?

Es uno de esos jugadores con los que me encantaría trabajar. Desconocía que tuvo un pasado en Zaragoza. Tiene una gran ética de trabajo y mucha constancia, en gran medida eso es lo que le ha llevado donde está. Desde que llegó a la NBA no ha dejado de evolucionar y mejorar. Como es sabido, el tiro es su gran punto débil, pero en todo lo demás no tiene competidor en la liga.

¿Ve opciones futuras de que el aragonés Carlos Alocén pueda alcanzar la NBA?

Lo cierto es que no lo conozco lo suficiente como para saberlo con certeza, pero Matías Lescano y Diego Ciorciari me han hablado muy bien de él. Hay que tener en cuenta que la escuela europea es cada vez más fuerte en la NBA, así que si tiene la calidad necesaria y es constante en el trabajo, desde luego que es posible.