Busquets: "Soy el que tiene que estar al frente en momentos puntuales"

El capitán de la selección española de fútbol, Sergio Busquets, aseguró que tiene que "estar al frente" en algunos "momentos puntuales" en el combinado nacional, pero rechazó autocalificarse como "líder" aunque sea el jugador con más partidos en el equipo que dirige Luis Enrique Martínez.

"¿Líder? Sé que soy el capitán del equipo, el jugador con más internacionalidades, con más experiencia y más torneos y de alguna manera, en momentos puntuales, soy el que tiene que estar al frente", dijo Busquets en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser.

El centrocampista del FC Barcelona fue preguntado por cómo ha gestionado la selección española esta primera fase de la Eurocopa y aseguró que "no" le han molestado las críticas. "No, sabemos que el fútbol es así, estamos abiertos a las críticas", apuntó.

"Pero como dije anteriormente, las faltas de respeto sí que es verdad que yo creo algunos han pasado la línea, pero ya está", añadió Busquets, que no quiso polemizar ni añadir más leña al fuego tras las declaraciones el exjugador neerlandes Rafael Van der Vaart, que dijo que España hacía un fútbol "horrible".

En relación a Croacia, el rival de octavos de final el próximo lunes, 'Busi' cree que no harán muchos cambios. "No sé si jugarán diferente, un pelín más, pero tampoco creo que vayan a jugar de tú a tú o se vayan a ir como locos a presionar arriba. Ya hemos jugado varias veces contra ellos. Es un rival difícil", avisó.

En otras cuestiones, Busquets desveló que vivió "una situación muy difícil" tras dar positivo por coronavirus. "Fueron once días, que parece que sean pocos pero a mí se me hicieron muy largos. Desde que salí de aquí el camino en la ambulancia fue muy duro...", relató.

"No te lo crees, no sabes que has hecho para poder tenerlo y luego pues pasan los días en los que rezas porque no le pase a ningún compañero. Dejar a un compañero sin Eurocopa por ti, sería muy duro y lo llegué a pensar", agregó Busquets.

Por último, el jugador del FC Barcelona, de 32 años, deseó seguir compartiendo vestuario con Lionel Messi la próxima temporada. "¿Messi? Ojalá sigamos jugando juntos el año que viene... seguro", terminó diciendo Busquets.