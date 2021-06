El atleta aragonés Carlos Mayo sella su billete a Tokio: "El día soñado"

Carlos Mayo, con un tiempo de 27:25 y la tercera mejor marca española de la historia en 10.000 metros, logró su billete a los Juegos Olímpicos de Tokio en la Copa de Europa de Birmingham (Inglaterra).

“Probablemente, este es el día más feliz de mi vida. Todavía no he asimilado lo que ha pasado. Es el momento de agradecer a toda la gente que me ha apoyado, que ha creído en mí. Han sido unos años muy duros", ha declarado al final de la prueba. "Quiero agradecerlo a mi familia, a mi entrenador, a mi grupo de entreno, a toda la gente que ha estado a mi lado este tiempo, incluso, que ya no está. Y me han hecho crear en mí. Les debo mucho a todos. El día soñado”, ha añadido Mayo en un breve vídeo difundido por la Real Federación Española de Atletismo.

El corredor, entrenado por José Luis Mareca, registró en meta un tiempo solo superado a nivel nacional por Fabián Roncero (27:14.44) y José Ríos (27:24.87). Esa marca le valió para ser tercero en Birmingham por detrás del francés Morhad Amdouni (27:23.39) y el belga Bashir Abdi (27:24.41).

También destacó la actuación de Jesús Ramos, segundo español en meta y que entró sexto con un tiempo de 27:49.73, su mejor marca personal que además le valió para quedar por encima de la leyenda británica Mo Farah (27:50.64), cuatro veces campeón olímpico tras sus impresionantes dobletes de 5.000 y 10.000 metros en Londres 2012 y Río 2016.

El actual campeón de España, Juan Antonio 'Chiki Pérez', no tuvo su mejor carrera y finalizó decimoctavo con 28:27.91, muy alejado de los 27:46.08 logrados hace dos semanas en Ostrava. Yago Rojo finalizó vigésimo segundo (28:43.70), Raúl Celada vigésimo sexto (28:56.48) y Jorge Blanco trigésimo quinto (30:33.28).

En categoría femenina, tras la baja por lesión de Nuria Lugueros, el trío español se quedó sin opciones de puntuar al verse reducido a Maitane Melero, campeona de España de la distancia, y con Marta Gallimany, que posee la mínima olímpica en maratón. Melero, que acreditó 32:27.00 en 2019, realizó en Birmingham un tiempo de 32:41.34, aventajando en más de un minuto a Gallimany, que paró el cronómetro en 34:05.87.

Las más rápidas fueron las británicas. La primera Eilish McColgan, que ganó la carrera con 31:19.35, a la que secundó la israelí Selamawit Teferi. Después, del tercero al quinto puesto, el tridente británico formado por Jessica Judd, Verity Ockenden y Amy Eloise Markovc.