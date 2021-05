Zancada de Carlos Mayo hacia los Juegos Olímpicos de Tokio

13:18.15. En este sobresaliente registro paró este sábado el cronómentro Carlos Mayo la prueba de 5.000, un tiempo que le sirvió para ser bronce en el Europeo de Naciones y que le permite sumar un importante número de puntos en el ranquin para cimentar su billete a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El atleta aragonés fue valiente, comandando junto al francés Hugo Hay (13:17.95) –que fue segundo– una carrera que terminó ganando el italiano Yemaneberhan Crippa, que gastó menos en el tramo central de la prueba. Con el bronce en el Europeo de Naciones, una competición que se disputa por países y que se suman puntos para la clasificación general, Carlos Mayo conquistó un suculento número de puntos que le acercan a la gran cita del verano y a su gran objetivo de la temporada: los Juegos Olímpicos de Tokio.

De hecho, su 13.18.15 de este sábado le deja a apenas cinco segundos de la mínima para Japón, cifrada por la Federación Internacional de Atletismo en un exigente 13:13.50. A pesar de aún no haber alcanzado este tiempo, Carlos Mayo cuenta con importantes opciones de estar en Tokio vía clasificación por ranquin. Actualmente, tiene el pasaporte en el bolsillo, aunque deberá certificarlo en las próximas competiciones.

«Estoy bastante contento con la actuación, aunque en la última recta las piernas no me han respondido como esperaba. He estado cerca de caerme pero he llegado a meta con la mejor marca personal. Estoy muy contento. El trabajo está dando sus frutos», explicaba a la revista ‘Corredor’ tras concluir la prueba en Silesia, la región polaca en la que se está disputando el Europeo de Naciones.