Aragón lanza una campaña para luchar contra el racismo y la xenofobia en el deporte

Prevenir el racismo -desde las categorías base hasta el nivel profesional a través de la sensibilización, la concienciación y la prevención- es el objetivo de la campaña 'El deporte aragonés dice no al racismo', impulsada por el Gobierno de Aragón que busca sensibilizar, concienciar y prevenir conductas xenófobas en el deporte.

Algunos deportistas de equipos aragoneses se han sumado a esta iniciativa, como la atleta Isabel Macías, la jugadora del Casademont Zaragoza Aminata Sangaré y los jugadores del Real Zaragoza Alberto Zapater, de la Sociedad Deportiva Huesca Idrissa Doumbia y del Club Voleibol Teruel Tomás Ereu.

La campaña consta de materiales gráficos y audiovisuales que se difundirán en espacios deportivos de todo Aragón y se hará llegar también a las entidades sociales y federaciones. Cuenta con el apoyo de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (Famcp) para su difusión en todo el territorio aragonés.

“Con demasiada frecuencia asistimos a comportamientos racistas en terrenos de juego a los que se ha dado carta de naturalidad y es inadmisible. El racismo es un delito de odio, de hecho, es el segundo más común en España y en los últimos años ha experimentado un importante incremento (un 20 % desde 2018)”, ha subrayado la consejera de Ciudadanía, Mariví Broto, en la puesta de largo de esta iniciativa impulsada desde su departamento y el de Deporte y con la que quieren "transmitir valores a la sociedad".

Por su parte, Felipe Faci ha puesto el acento en el trabajo de su Departamento para evitar todo tipo de situaciones en las canchas de la Comunidad contrarias, en sus palabras, a los ideales y valores que transmite el Deporte. “El Gobierno ha puesto su énfasis en aumentar la práctica del deporte femenino, ha iniciado un trabajo también para promover la inclusión en el deporte y avanza ahora en la lucha contra todo tipo de racismo en todos los campos y en todos los niveles”.

La presentación de esta campaña ha tenido lugar en estadio de atletismo Corona de Aragón este viernes, y allí han acudido deportistas de prestigio que apoyan esta iniciativa. Es el caso de la atleta Isabel Macías que ha querido dejar claro que “el deporte es inclusivo por su propia naturaleza, es universal y su magia reside en que da derecho a todos a soñar. Todo el mundo puede esforzarse para mejorar y logras sus metas más allá de su condición: familiar, económica, social o cultural”.

Campaña de sensibilización contra el racismo y la xenofobia en el deporte aragonés DGA

En la misma línea se ha expresado Aminata Sangaré, jugadora del Casademont Zaragoza. “Con esta campaña –ha subrayado la deportista, que milita en la Liga Femenina Endesa- tenemos la posibilidad de mandar un mensaje de tolerancia cero al racismo. Yo nací en Mali, he sufrido racismo, pero quiero que en mi vida eso no pase nunca más. En la pista de baloncesto somos cinco contra cinco jugadoras y no hay ninguna otra consideración que no sea deportiva. En la vida debe ser lo mismo”.

También el jugador del Real Zaragoza Alberto Zapater, uno de los protagonistas de la campaña, ha estado presente en la presentación. “Los niños deben ver que todos somos iguales, que en el terreno de juego somos 11 contra 11 y en la vida también somos todos iguales. Desde el deporte debemos dar ejemplo, porque se fijan en nosotros y somos referentes para ellos”, ha dicho el centrocampista del Zaragoza.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte ha recordado que hace ya cuatro cursos se puso en marcha el programa VADI, un modelo de competición instaurado por la DGA en el que puntúa el juego limpio y que incluye una aplicación en la que toda la comunidad deportiva puede valorar un partido. El proyecto de Juego en Valores, conocido como VADI (Valores, Aragón, Deporte, Integración), llega ya a más de 5.000 escolares