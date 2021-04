Las Alayeto están de vuelta. El pádel profesional recupera esta semana el pulso con la disputa del Madrid Open 2021, el torneo que inaugura el circuito y que servirá de estreno para las gemelas aragonesas, que debutan este miércoles en dieciseisavos de final frente a Sandra Hernández y Lucía Martínez. Majo y Mapi Sánchez Alayeto, dos referentes del circuito, campeonas de todo y pioneras del pádel femenino, afrontan la nueva temporada con la máxima ilusión y con el reto de regresar a lo más alto tras un curso complejo marcado por la pandemia y por la lesión -ya olvidada- de Mapi en el hombro.

"Este es un año importante, que afrontamos con muchas ganas e ilusión. Hemos hecho una muy buena pretemporada y nos hemos sentido muy bien en los últimos entrenamientos", relata Majo. "Tenemos la energías cargadas y afrontamos con la máxima ilusión el reto de plasmar en la competición todo el trabajo que venimos haciendo en las últimas semanas", agrega Mapi.

Aunque el año pasado solo conquistaron un trofeo (pandemia mediante), las gemelas Alayeto se toman con filosofía el nuevo curso, sin presión por volver a ganar ni por recuperar el número uno del ranking. "Nuestros principales objetivos no van orientados a los resultados o a terminar en determinada posición en el ranking. Siempre aspiramos a lo más alto pero preferimos centrar nuestros objetivos en el camino, no en la meta. Queremos dar lo máximo en cada entrenamiento, mejorando día a día, creciendo como jugadoras y como pareja. Si somos capaces de plasmar todo este sacrificio en los torneos, se verán los resultados", asegura convencida Majo.

"Como deportista, siempre queremos estar lo más alto posible, pero nuestros retos son más de ir cumpliendo cosas en cada entrenamiento, seguir creciendo como jugadoras. Queremos volver a disfrutar en la pista y sentirnos competitivas, sentir que podemos ganar a cualquier pareja", completa Mapi, que ya ha dejado atrás la lesión de hombro que ha lastrado su rendimiento en los últimos tiempos.

"Cada eliminatoria va a ser una final"

Las gemelas partirán con el número cinco del ranking y con la pareja Alejandra Salazar-Gemma Triay como el gran dúo a batir. "Nunca hemos sido una pareja que se presione por ganar, vamos siempre partido a partido y vamos a seguir así. Sobre el papel salimos de cabeza de serie número 5 y desde primera ronda tenemos partidos durísimos. Cada eliminatoria va a ser una final", señala Mapi.

Su hermana, Majo, no duda en quitarse el papel de favoritas: "No somos jugadoras que nos presionemos demasiado por ganar o por perder. Por perder no somos las peores ni por ganar las mejores. Esto es una carrera de fondo y lo que cuenta es ser muy constante y regular. La pareja a batir son Alejandra Salazar y Gemma Triay, todo el mundo las coloca en lo más alto del ranking. Nosotras venimos de un año pasado que no fue el mejor de nuestra trayectoria, por lo que no tenemos ninguna presión". Y añade: "Este año va a estar muy igualado, va a haber muchas parejas que den mucha guerra. Va a ser una temporada con un circuito muy competitivo, con los partidos decantándose por pequeños detalles. Somos la pareja más consolidada, con más años jugando juntas pero somos una pareja fuerte y a la que difícil superar. Si algo nos caracteriza es esa entrega en cada partido".

Ambas jugadoras destacan también el crecimiento exponencial del pádel en los últimos años, especialmente en el femenino. "El circuito femenino cada vez tiene un nivel más alto y es mérito de las jugadoras que entrenamos cada vez más y mejor", destaca. "Después de la pandemia todavía está creciendo más, algo que parecía impensable. El pádel femenino lleva tiempo evolucionando, estamos entrenando mucho, incorporando a todos los profesionales que podemos a nuestro equipo. No solo de pádel, si no preparador físico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo... se está profesionalizando mucho. Es un deporte que ha ganado un plus de agresividad y velocidad de juego que atrae mucho al espectador", remata su hermana.

Por último, las gemelas Sánchez Alayeto aseguran que es "bastante triste" jugar con los pabellones vacíos porque el público "te da un extra en la competición" y esperan que, poco a poco, se pueda recuperar la normalidad deportiva, también en el circuito de pádel profesional.