Juan Juncosa: "El fútbol americano forma parte de la cultura deportiva de Aragón

Fútbol americano en Aragón: ¿a quién debemos el nacimiento de esta disciplina en la Comunidad?

Surgió en la antigua base aérea americana que estaba instalada en la capital y de la ilusión de muchas personas que, entonces, lo practicaban. Los americanos tenían su propia liga entre bases. Fundaron el primer club en 1989, los Zaragoza Lions, que estuvieron en activo hasta 2005 -aunque existen aún como club-, y paralelamente nacieron los Cesaraugusta Sarrios, que se unieron cuando jugaron en Europa. De estos mimbres nacieron el resto de clubes.

¿Cómo, cuándo y por qué se enamoró del fútbol americano en lugar del fútbol o del baloncesto?

Por un amigo de Erasmus, que me invitó a probar y me enganchó. Desde pequeño, con 13 años, me hice socio de Lions, y luego entré a jugar con ellos en 2001. Fue un equipo muy especial, que hizo historia compitiendo en la élite nacional y en Europa. Después pasé a Hurricanes y guardé todo el equipo en 2009, cuando formaba parte de los Imperials de Reus. En medio, en 2005 me saqué el título de árbitro nacional -y en 2018 el internacional- en las dos disciplinas: flag, que se juega sin placajes, y el fútbol americano como lo conocemos con casco y con hombreras. Y, ahora, estoy al frente de la Federación Aragonesa de Fútbol Americano, que acaba de ver la luz.

¿Por qué cree que al fútbol americano le cuesta tanto arraigar en España?

En Estados Unidos tienen un modelo donde todo el deporte es académico. No hay federaciones ya que el deporte está incluido en la formación universitaria y si eres bueno, te becan. Aquí cuesta dinero. Además, también es difícil competir con el fútbol o el baloncesto, y hay que tener en cuenta que en el fútbol americano hay que invertir un dinero: hay hombreras o cascos que pueden llegar a costar hasta 400 euros.

¿Cuál es el reto que se ha marcado la Federación que acaba de dar sus primeros pasos?

Lo que necesitamos a corto plazo es establecer la configuración de la Federación; y, luego, dar oportunidad a los equipos, estableciendo ligas regionales. Además, queremos dinamizar de base, escolar, los júniors, y fomentarlo aún más entre las mujeres. El fútbol americano está aquí y ya forma parte de la cultura deportiva de Aragón.

¿Cómo convencería a los más jóvenes para que se animaran a practicar fútbol americano?

Primero se enseña fútbol flag, que no tiene contacto: tienes que retirar uno de los pañuelos que cuelgan a los lados de la cintura. Empezó siendo una pachanga y se ha convertido en un deporte serio, abierto tanto a niños como a mayores. Y, luego, ellos mismos se enganchan y dan el paso natural al fútbol de contacto. Y también hay que destacar que es una modalidad muy familiar porque todo depende del que tienes al lado para que funcione bien. Haces piña y te enamora.

Tener referentes en la élite también ayuda.

Sí, el aragonés Jesús Mariano Angoy, destacó con los Barcelona Dragons e incluso rechazó la oferta para jugar con los Denver Broncos en la NFL. Él abrió el camino. Y actualmente Aragón puede presumir del privilegio de contar con J.J. Arcega. Fue el primer español ‘drafteado’ y supuso un hito. Todos los aragoneses a los que nos gusta el fútbol americano estamos orgullosos de que haya llegado a la NFL, que es lo máximo.

El primer domingo de febrero se cumple con la tradición: la Super Bowl. ¿Con qué acontecimiento planetario podría compararse por su dimensión?

Con ninguno porque es el evento deportivo que bate todas las cifras, el más visto del mundo. Escuché que se iban a consumir 1.400 millones de alitas de pollo solo en Estados Unidos. Todo lo que rodea a la Super Bowl es desorbitado. En Zaragoza nos solíamos juntar en diferentes bares para verlo de madrugada. Pero el coronavirus ha terminado con la tradición.