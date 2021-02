La Super Bowl comenzará con un espectáculo ‘made in Aragón’

El talento aragonés estará presente en el mayor acontecimiento deportivo del planeta. Miguel Risueño, zaragozano afincado en Los Ángeles (Estados Unidos), es uno de los creadores del espectáculo audiovisual de la final de la Super Bowl. Concretamente, este joven ingeniero se ha encargado de diseñar el show de la salida de los jugadores al campo, instante que, aún sin tener la repercusión del intermedio, será seguido por unos 100 millones de personas a través de la pantalla.

La cita, esta 55ª edición, se disputará en el Raymond James Stadium y medirá a los Tampa Bay Buccaners con los Kansa City Chiefs, aunque el partido en sí no resulta tan llamativo como su puesta en escena. La atención se centra fundamentalmente en las actuaciones. El ambiente sobrepasa lo deportivo. De ahí la significación del trabajo ideado por un Miguel Risueño, que, a través de su compañía (Production Club), ha querido traspasar la frontera de lo meramente musical.

Tras colaborar con artistas de la talla de Björk, Madonna o Skrillex, ha decidido dar el salto a los espectáculos deportivos. Y qué mejor modo de hacerlo que introduciéndose en un acontecimiento del alcance de la Super Bowl; formando parte de una exhibición que, a pesar de las circunstancias sanitarias, mantendrá su magnitud y vistosidad.

Habrá menos aficionados en las gradas -22.000 personas en un recinto preparado para 66.000-, pero el número de espectadores televisivos puede ser incluso superior que en años anteriores, haciendo que el precio de los anuncios publicitarios sea de 5,6 millones de euros por 30 segundos. Cifras que sintetizan la dimensión de cuanto ocurre en las cuatro horas que dura el espectáculo.

El momento de mayor audiencia, sin duda, es el descanso. Desde mediados de los años 90, cuando esta actuación alcanzó relevancia internacional, artistas de la talla de Michael Jackson, Prince, U2, Paul McCartney, The Rolling Stones o Bruce Springsteen han pasado por el escenario, protagonizando momentos para inolvidables.

En esta edición, The Weekend será el cantante elegido para el espectáculo. Su concierto, de aproximadamente 15 minutos de duración, será uno de los momentos más esperados de la noche, pero habrá muchas más actuaciones. El himno nacional correrá a cargo de Eric Church y Jazmine Sullivan; H.E.R. se encargará de la interpretación del America The Beautiful; y Miley Cyrus ofrecerá un espectáculo especial a través de la plataforma Tik Tok.

Durante varios días se especuló con la posibilidad de que la española Rosalía acompañase a The Weekend, pero finalmente no será así. Enrique Iglesias se mantendrá como el único artista español que, hasta la fecha, ha subido al escenario; pero, tras los focos, sí habrá un español, un zaragozano que está sabiendo aplicar sus conocimientos al mundo de la imagen y la música.

Tras acabar la carrera de Ingeniería en la capital aragonesa, marchó a Barcelona para hacer un máster en tecnologías audiovisuales en la Universidad Pompeu y Fabra, especializándose en informática aplicada al audio, vídeo y espectáculo. Después montó la empresa Matheria Studio junto al diseñador Roboto; le surgió la oportunidad de trabajar con Skrillex y cruzó el charco con un visado de talento para instalarse en Los Ángeles, donde reside desde hace seis años y ha sido reconocido como una personalidad creativa.

Su montaje audiovisual para la Super Bowl es un secreto que se descubrirá en la madrugada del domingo al lunes a las 00.30. Hasta entonces, hasta el inicio de ese duelo Tampa Bay Buccaners-Kansa City Chiefs que decidirá el título de la NFL, Miguel Risueño permanecerá perfilando los últimos detalles.