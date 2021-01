Clase magistral de Javier Fernández en Jaca: "Quiero seguir trabajando para formar a patinadores"

Los patinadores del Club Hielo Jacahan recibido este sábado un gran regalo en forma de estrella deportiva: una clase magistral del doble campeón mundial y medallista olímpico Javier Fernández. Para muchos es su referencia a seguir en el patinaje artístico, por ello, los jóvenes seleccionados para esta masterclass no han perdido detalle de todas sus enseñanzas. La Academia Javier Fernández ha llegado a la pista de hielo de Jaca con una gran expectación e ilusión por parte de los que la han podido disfrutar. Con este proyecto, Fernández pretende impulsar el patinaje artístico en España.

La jornada celebrada en Jaca, que ha contado también con una parte de tecnificación, “ha ido muy bien”, según ha reconocido. “Se ve que el Club Hielo Jaca está creciendo y eso es bueno”. “Hay que cuidar estos clubes, la pista de hielo y esos deportistas que patinan”, ha añadido. Precisamente por eso “hemos querido hacer este proyecto e ir a todas las pistas de hielo de España y Andorra, para ofrecer un regalo en un año complicado en el que no se ha podido entrenar ni competir”.

El campeón mundial ha regresado de esta manera a Jaca, una ciudad muy importante para él, donde pasó una parte de su vida y donde tiene grandes amigos. Ha reconocido que hacía tiempo que no iba a la capital jacetana, en la que “tengo una gran parte de mi vida e historia”. Le gusta ir, y disfrutar, entre otras cosas, de la nieve. “Es una ciudad que quiero mucho”, reconoce. En Jaca también ha competido, la última vez en un Campeonato de España. “Esta ciudad y esta pista me traen muy buenos recuerdos. Soy de los que piensan que cada oportunidad que se tenga, hay que venir”. Y “volver a un sitio así, en el que tengo tan buenos recuerdos, es un placer”, asegura.

Este último año, con la situación generada por el Covid, “lo he llevado bastante bien, lo tengo que admitir”. Ha tenido tiempo para descansar, para pensar en nuevos proyectos, “y es cierto que me ha cambiado mucho la vida en este último año, ya que muchas cosas que llevo haciendo tiempo, como viajar, no he podido hacerlas”. Pero ha servida también “para sacar adelante tantas cosas”, subraya.

Respecto a sus planes a corto plazo, ha explicado que a finales de este año espera volver a poner en marcha el espectáculo ‘Revolution on Ice’, además de seguir con la Academia, “algo que quería hacer desde pequeño”. Igualmente “queremos seguir trabajando para formar gente desde los inicios hasta los niveles más altos”. Pero la vuelta a la competición no entra dentro de sus planes. “Es una decisión que tomé yo sólo, sabía que era el momento y la decisión adecuada, y yo soy de los que nunca mira atrás”, indica. Por lo tanto, y aunque reconoce que mucha gente le pregunta, “siempre digo que no, porque estoy satisfecho con lo que he hecho y no me apetece volver a competir”.