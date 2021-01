Isabel Macías dice adiós

Isabel Macías, una de las atletas españolas con mejor palmarés en la última década, dice adiós a las pistas. La zaragozana se despide a los 36 años, después de luchar en los últimos tiempos contra el dolor y las lesiones. "No me merezco llorar más, no me merezco más sufrimiento… no necesito seguir sintiendo que debo hacerlo. Mañana volveré a correr, mañana volver a buscar poner mi corazón a cien, pero desde mañana me calzaré cada día las zapatillas solo porque es lo que yo quiero hacer", asegura la deportista en su despedida.

"Tras semanas pasándolo mal, tras la lucha angustiosa de las secuelas físicas que el confinamiento ha tenido para mí, la vida a veces decide por ti. Me dije que solo había que esperar un poco más, lo vi una oportunidad para avanzar, para preparar el 3.000, para seguir evolucionando. Pero, cosas de la vida, estas últimas semanas he sentido que ciertos hechos me han dejado sin fondo de maniobra, y me ha tocado tomar la decisión de ser otro negocio que debe cerrar la persiana", agrega en su discurso de adiós.

Isabel Macías ha coleccionado numerosos éxitos en sus más de 20 años en el atletismo. Los de mayor envergadura, el subcampeonato de Europa obtenido en la prueba de los 1.500 metros en Goteborg, en 2013; o los campeonatos de España, en esa misma distancia, conquistados en 2011 tanto al aire libre como en pista cubierta. Asimismo, la aragonesa fue campeona Iberoamericana en 2006 y campeona de España absoluta de la Milla, en 2010; y se adjudicó la medalla de plata en los Nacionales, en los 1.500, desde 2008 hasta la edición de 2010. También finalizó en el segundo lugar en el Campeona de España de 2008, al aire libre, en la prueba de los 800 metros. Participó a su vez en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la gran cima del deporte.

Su palmarés cuenta con importantes éxitos en categorías inferiores. De hecho, Macías fue campeona de España en promesas de 2004 a 2006, y también había sido campeona nacional júnior, juvenil y cadete en años anteriores. "Cuando empecé a correr por el 93 casi sin saber que lo hacía, no me podría haber imaginado cómo aquella casualidad iba a cambiarme la vida. Como ese deporte me iba a regalar una oportunidad, como un camino de posibilidades se abría para una niña que a priori no las tenía", recuerda.

"Terminan más de 20 cursos en los que he acudido a campeonatos de España desde que allá por el 99 lograse mi primera medalla de cadete", destaca. "Me forjé con dureza, me volví una guerrera que siempre ha luchado hasta la extenuación. Que siempre ha peleado cada meta. Me convertí en una deportista que siempre lo intentaba, que todo sueño que se marcaba lo combatía hasta que se acababan los metros… y que, como buena maña, si de ella dependía, por ‘cabezota’ lo conseguía. Pero siempre he sentido que pagaba más peaje, que mi equipaje era más pesado, que me tocaba apretar los dientes un poquito más", apunta. La aragonesa será ahora vicepresidenta de la Federación Aragonesa de Atletismo, que hace unas semanas nombró a Alberto Pallarés como máximo mandatario. "Cuando cruzas una meta, te diriges de nuevo hacia una línea de salida. Nos seguiremos viendo en las pistas", concluye.