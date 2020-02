Isabel Macías, luchadora incansable

Hay voluntades que son de hierro y personas que por arduo y difícil que algo parezca van a pelear hasta el final. Esas personas no tienen límite. Isabel Macías es una de ellas. La atleta zaragozana, a sus 35 años, no tira la toalla por intentar llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A pesar de su veteranía, si alguien va a luchar hasta el final esa es Isabel Macías.

La zaragozana, olímpica en Londres 2012 y subcampeona europea de 1.500 metros en 2013, sigue ampliando su leyenda y sumando cada semana más trofeos para sus vitrinas. En las dos últimas semanas ha vuelto a conseguir el triunfo en dos competiciones distintas. El domingo 9 de febrero se impuso en la prueba de 800 metros del Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza, respecto a la que explica: "Cuando terminé tuve una sensación de alegría enorme, aunque también pensé en todo lo que me tocó sufrir para conseguir ese tiempo". Y añade: "En ninguna otra pista se entrega el público como en Zaragoza y no hay nada como ganar en casa".

De modo que la mediofondista volvió a ganar en casa. Esta vez el pasado día 16, cuando se llevó la Copa Aragón de campo a través al terminar primera en el XXV Cross Olimpo-Memorial Miguel Navarro. Tras conseguirlo en una disciplina que no es la suya, la corredora declaró: "La distancia aún me va larga, pero la carrera ha sido muy exigente, con rivales que manejan estos ritmos. Si me lo dicen hace un mes me costaría creérmelo. Ha sido una victoria dura e inesperada, pero muy trabajada. Estoy muy satisfecha".

Tras estas victorias Isabel Macías no pierde de vista el gran objetivo. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Ahora mismo es utópico llegar a los Juegos", confiesa Macías, "pero nunca se me ha ido del punto de mira. Va a ser muy difícil, pero no es imposible", apunta la zaragozana, que seguirá intentando hasta el final acudir a la cita deportiva más importante. Desde su última participación en unas Olimpiadas la veterana atleta ha pasado por muchas cosas, entre las que se encuentran la maternidad, tiene un hijo de dos años, varias lesiones y dos operaciones.

Los Juegos Olímpicos de Londres fueron para ella "algo inexplicable". "A nivel competitivo la verdad es que es como un Mundial", apunta, aunque también asevera que la "experiencia extradeportiva es genial, algo único". "Además se juntó todo porque era mi cumpleaños, fui con mi marido… Fue muy especial", explica la zaragozana, que cuenta que la primera persona con la que se cruzó en la capital inglesa fue Pau Gasol. "Me quedé sin habla", rememora, "aunque también me quedó la espinita de no haberme encontrado con Rafa Nadal", bromea Macías.

La zaragozana ha tenido varios cambios en su vida desde entonces. Además de a nivel deportivo a nivel personal y actualmente intenta compaginar las diferentes facetas y aspectos de su vida. "Tengo que compaginar mi vida de atleta con la de entrenadora y la de madre", señala. "Lo de ser entrenadora es algo que no tenía planificado, pero mi primer entrenador lo dejaba y se abrió la posibilidad de que entrenase. Tienen entre 12 y 17 años", detalla la tres veces campeona de España en 1.500 metros, su prueba fetiche que ganó en 2011 tanto en pista como al aire libre, y de Milla.

La deportista aragonesa dejó su huella en el deporte exigiendo lo que era suyo. En 2018 la mediofondista interpuso al Consejo Superior de Deportes (CSD) un recurso para que la condición de embarazo, parto y maternidad en deportistas de alto nivel se equiparara a la baja médica y las deportistas que fuesen madres puedan acceder a las subvenciones económicas. En septiembre se le dio la razón, aunque ella no percibió los alrededor de 7.500 euros, su denuncia sentó un precedente para el resto de deportistas, que desde entonces podrán recibir ayudas económicas por maternidad y cuando tengan que pasar por una intervención quirúrgica.