Oportunidad de oro para Mir en MotoGP

Seis pilotos jugándose un Mundial en tres carreras. Seis, estirando un poco la clasificación general, porque el que cierra ese grupo, Álex Rins, se encuentra a 32 puntos del primero, Joan Mir. Pero es el propio Rins el que insiste en seguir incluyéndose entre los candidatos. Y será él el que mejor posición ocupe de estos seis en la parrilla de salida de este domingo, tras un segundo puesto a 41 milésimas del autor de la 'pole', Pol Espargaró.

Con la pista mojada, el de KTM volvió a brillar. Ya lo hizo con un tercero este año en Le Mans, lo había hecho en 2018 en este mismo escenario con la pista anegada de agua, y lo volvió a repetir este sábado. Un síntoma del crecimiento de la moto austriaca, capaz de ser competitiva en agua, y en seco. De hecho, cuenta con dos victorias en 2020, y con un par de triunfos 'posibles' que no llegaron para el propio Espargaró, que sí que subió al cajón tanto en la segunda prueba de Austria, como en Misano, además de ser cuarto en la última prueba disputada en Aragón.

«Arriesgar un poco no, al final vamos a darlo todo», confesaba Rins sobre su una carrera que puede marcar si esas opciones que parece tener en la pelea por el título se solidifican o terminan esfumándose. «Vamos a intentar hacer una buena salida y ver qué ritmo podemos marcar. Eso será una gran incógnita para mañana, hasta el 'warm up' no sabremos quién tiene más ritmo y qué neumáticos se usan. Pero vamos a darlo todo, es una pista que me gusta, así que a disfrutar», agregaba.

De ese grupo del título será el líder, Mir, el siguiente mejor posicionado. El mallorquín saldrá quinto, un puesto muy relevante viendo su capacidad de remontar tras no brillar en los entrenamientos oficiales: en el Gran Premio de Teruel terminó tercero desde la duodécima posición, en Cataluña segundo desde la octava, en la segunda de Misano segundo desde la undécima.

«La de mañana no creo que sea la carrera más difícil, pero seguramente sí que es la más importante, porque cada carrera es más importante que la anterior», razonaba Mir, muy satisfecho con su mejora en mojado, y que tiene ante sí una oportunidad de oro. «La presión es la que hay, pero considero que hay presiones mucho peores que la que te puede dar jugarte un título. Presión es lo que está pasando con el coronavirus o la gente que no puede pagar el alquiler y eso. Yo realmente tengo un cachondeo. Me estoy jugando un título de MotoGP y, si me va bien, me irá muy bien, y si ve mal pues también me irá bien. Deportivamente es lo que he estado buscando toda la vida y esto no es presión», incidía.

Presión o no, lo cierto es que el de Suzuki tendrá al cuarto de la general, Franco Morbidelli, una línea por detrás, en la novena plaza, y al segundo, Fabio Quartararo, dos, en la casilla once, con el quinto, Dovizioso, duodécimo. Eso con las dudas de todos los pilotos acerca de cómo será una carrera que se prevé en seco y para la que nadie ha tenido tiempo de trabajar por cómo ha influido la climatología en los dos primeros días del gran premio.

El que peor lo tendrá en ese sentido será Maverick Viñales, el tercero en el Mundial, y que tendrá que salir desde el 'pit lane', algo que le podría hacer perder más de quince segundos en la primera vuelta. Esto por verse obligado a usar un sexto motor que excede el límite reglamentario de los cinco permitidos, en un fin de semana 'horribilis' para el español. «Saldré, pilotaré e intentaré dar lo mejor de mí en esta situación. No me marco ningún objetivo, si acaso intentar llegar a Fabio, aunque va a ser muy difícil porque él también va rápido», explicaba el de Yamaha, que además ha 'perdido' a dos miembros de su equipo por el efecto del coronavirus.

«Para mí es una temporada perdida», se lamentaba tras unos días convulsos para su marca. «Tenemos claro que sin Márquez aquí, teníamos una gran oportunidad. Honda y Marc están en otro nivel y lo han demostrado durante años. Por supuesto que era una situación perfecta para ganar el campeonato pero la hemos perdido. Perdimos 2017 y ahora perdemos 2020 por los mismos errores. Pero no quiero pensarlo mucho más.». Y es que con esta situación de carrera se sospecha que Viñales puede caer de ese grupo de seis candidatos al título, aunque es probable que no sea el único viendo lo poco que queda para que termine este apasionante 2020.