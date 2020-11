Rins lamenta la decisión de Yamaha: "Está tomada, me gusta ganar en pista"

El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), que acabó sexto la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Europa de MotoGP, ha lamentado la decisión sobre los problemas de Yamaha si bien "al final las hemos de aceptar, pero soy un piloto que me gusta ganar los campeonatos dentro de la pista".

"Muchos pilotos nos hemos quejado de esto en la Comisión de Seguridad, pero siendo sincero, soy un piloto que le gusta ganar campeonatos dentro de la pista, no fuera, y como la decisión está tomada ya, servirá de motivación para tener más fuerza para competir", recalcó Alex Rins.

"Podemos dar nuestro punto de vista, pero no servirá para cambiar nada, así que prefiero centrarme en lo que queda de fin de semana", agrega al respecto el piloto de Suzuki, marca que no ha apelado la sanción, pero con la que dice sentirse protegido pues "sólo hace falta ver cómo estamos dentro del equipo, confío muchísimo en él y siempre nos llevamos bien y ha habido fallos míos y suyos, pero somos un equipo y no se puede culpar a uno solo".

"Ya dijimos en su día y lo hemos dicho varias veces que hay veces que no son del todo justos", continúa sobre la sanción a Yamaha Alex Rins, quien recuerda que "dentro de la Comisión de Seguridad está el director de carrera, que toma nota de esto y seguro que lo habla con ellos, pero dejando esto de lado, seguro que hay más injusticias, pero al final no preguntáis, como por ejemplo Maverick, que pone un motor y tiene que salir desde el pit lane sólo en esta carrera, cuando será beneficiado en otras carreras, por tener un motor con menos kilómetros, y de esto no se habla".

"Hay que acatarlas y ser el más rápido en pista pero cuando era pequeño y corría el Mediterráneo también se hacían trampas, y aún así conseguí ganarlo, así que espero conseguir algún día aquí el primer puesto de MotoGP", explica Alex Rins, quien sobre la sanción a Maverick dice que lo lógico sería que "si sigue con este motor, más fresco por tener menos kilómetros, tendría sentido que saliera desde el 'pit lane' las veces que utilice este motor".