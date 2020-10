Jorge Arcas: "Llegar a mi casa, Sabiñánigo, ha sido un sueño"

Pancartas, pintadas en el asfalto, una camiseta gigante... En la quinta etapa se notó que Jorge Arcas llegaba con la Vuelta a su casa, Sabiñánigo.

De hecho vivo a pocos metros de la línea de meta. Estoy muy agradecido por el apoyo mostrado por todos los vecinos. Para mí entrar en mi pueblo participando en una competición tan importante como la Vuelta es un sueño cumplido. El día ha sido muy especial.

¿Cómo se vivió la etapa desde dentro?

Ha sido muy rápida y dura, no creo que todos los equipos se la esperasen así y seguro que mañana –por hoy– le duelen las piernas a todo el mundo. La escapada ha tardado en llegar y por los puertos de Vió y Fanlo hemos ido muy deprisa por una carretera estrecha. Todos los equipos queríamos estar delante y ha habido nervios.

Eso en el plano general, ¿y en el personal?

Me he sentido bastante bien, he intentado entrar en alguna escapada, pero no lo he conseguido y me he centrado en ayudar al equipo. Llevamos ya bastante trabajo y al final he sentido un poco de fatiga.

El recorrido, visualmente, ha permitido lucir parte importante de la provincia de Huesca.

Cuando estás en la carretera es difícil que te pares a pensar en el paisaje porque estás muy centrado en todo lo que ocurre en la etapa, pero conozco muy bien la zona y seguro que la gente lo ha podido disfrutar por televisión.

En directo, debido a la covid-19, con poco público os estáis pudiendo encontrar.

Agradecemos que la gente se esté quedando en casa y que respete las recomendaciones que se hacen. Es una lástima que no pueda estar en las cunetas animándonos y disfrutando de la carrera, pero es lo que hay que hacer. En condiciones normales, el repecho del final de la etapa en Sabiñánigo se hubiese encontrado lleno de gente, aún así ha habido y he podido ver muchos rostros conocidos.

El recorrido entre Biescas y Formigal es un lugar en el que ha entrenado mucho. En lo deportivo, ¿qué etapa tenía más marcada en rojo, la de Sabiñánigo o la de este domingo?

A las dos les otorgo mucha importancia. Tengo muy claro que mi papel ha de ser el de apoyar a mis líderes, pero si se produce una fuga buena en la que puedo estar no cabe duda de que intentaré ir a por el triunfo.

¿Cómo lo celebraría?

Por todo lo alto, ganar una etapa en mi territorio sería algo increíble. Soñar es gratis y si surgiese la opción la pelearía.

¿Cómo valora su actuación hasta el momento en la competición tras cinco jornadas?

Estoy muy satisfecho de la labor que estoy realizando. Trabajo muy duro y en el equipo me transmiten que están bastante contentos de lo que estoy haciendo.

Por delante, hasta llegar a Madrid quedan trece etapas.

Las afronto con muchas ganas, estoy motivado al 100% para luchar por la Vuelta con mis compañeros. No me planteo objetivos a largo plazo, sino que prefiero ir día a día observando cómo voy evolucionando.