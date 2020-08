Christian Lapetra: "Para el Zaragoza, no hay otro discurso que el ascenso"

Christian Lapetra, presidente del Real Zaragoza, repasa el pasado más reciente y dibuja una perspectiva para la siguiente campaña. El club debe tomar durante las próximas semanas importantes decisiones de naturaleza deportiva y societaria: renovación de la plantilla, fichajes, confección de un presupuesto, salvar las tensiones de tesorería, hacer frente a las obligaciones con los acreedores y Hacienda o compensar a los abonados de la campaña que acaba de concluir.

Ha finalizado una de las temporadas más extrañas, atípicas y complejas en la historia del Real Zaragoza (a causa del coronavirus y de su desplome en el nuevo fútbol) y sin solución de continuidad arranca la siguiente campaña, un verano que apenas tiene plazos y respiro para el club aragonés.

Es cierto. No alcanzamos nuestro objetivo. Pero lo pasado, pasado está. Ya vivimos con ilusiones renovadas, y nos centramos en reforzar el equipo y preparar la competición. Nuestro objetivo para la siguiente campaña continúa siendo de máximos: queremos ascender a Primera.

¿No le infunde respeto el hecho de que se trate de un discurso desgastado y que, por tanto, este mensaje no llegue al aficionado, o no resulte creíble, en la antesala de la octava temporada consecutiva del Real Zaragoza en Segunda División?

Para el Real Zaragoza no hay otro discurso posible. Es verdad que debemos ser realistas y que nos hallamos ante una situación delicada. Sin embargo, tenemos que ser siempre ambiciosos. Creo, sinceramente, que nos debemos fijar objetivos elevados, el más elevado. Entiendo, no obstante, que sea difícil imprimir mayor credibilidad a este mensaje en el momento presente; pero otro tipo de discurso no tendría sentido.

Rubén Baraja es el piloto elegido en esta ocasión para tal propósito, después de que Víctor Fernández se quedara cerca de la consecución del ascenso. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con el nuevo técnico acerca de la singular presión de una plaza como Zaragoza?

Sí. He hablado con él. Es consciente de que está ante una oportunidad enorme en su carrera. El Real Zaragoza, sea dicho con todos los respetos a los demás, es el club más importante en su trayectoria como entrenador. Se trata, sin duda, de un aliciente suficiente para Rubén Baraja. Por nuestra parte, esperamos que aporte al proyecto deportivo el hambre y la ambición que tuvo como futbolista de primer nivel.

De nuevo encontraremos un techo de gasto limitado a la hora de confeccionar la plantilla, para ocupar en este ranquin una plaza de la zona media-baja entre los clubes integrantes de la Segunda.

Vamos a afrontar un ejercicio complicado, porque la situación financiera no nos permite alegrías en este sentido. Con toda seguridad, tendremos un ligero incremento de los ingresos por derechos de televisión, al quedar clasificados en tercer lugar la pasada temporada; pero vamos a perder entradas de capital vinculadas a los días de partido. Desconocemos cuándo volverá el aficionado al estadio. En todo caso, daremos al área deportiva el mayor presupuesto posible.

Las obligaciones con los acreedores y Hacienda, las tensiones de tesorería, la necesidad de vender piezas importantes de la plantilla… Es éste un verano particularmente difícil para ustedes.

Sí. Hasta hace poco no hemos terminado la competición correspondiente a la pasada temporada. No sabíamos dónde íbamos a estar, ni con qué presupuesto podíamos contar o cuál iba a ser nuestro techo de gasto. Primera o Segunda significan dos escenarios muy distintos, también en relación a nuestras obligaciones. Según vayamos conociendo respuestas a una serie de propuestas que hemos formulado, iremos adoptando las medidas oportunas. Un año más en competición está asegurado.

En otros momentos, ante la escasez de tesorería, se ha recurrido a créditos participativos. Este año se habla incluso de una hipotética ampliación de capital y de nuevos accionistas.

No está pensado. No hay nada a este respecto en el horizonte. A fecha de hoy, insisto en que no hay ninguna noticia, y no creo que la haya.

Otro tema delicado y que concita muchas atenciones es la campaña de abonados, una inyección de liquidez importante para el Real Zaragoza que a estas alturas solía ser efectiva y que este año está pendiente.

En las semanas venideras activaremos las soluciones propias de la campaña de abonados, para cerrar la temporada anterior y abrir la próxima. En este capítulo, también hemos sufrido mucha incertidumbre, porque debíamos finalizar la competición. Trataremos de compensar al abonado de la pasada campaña de la mejor manera posible. Esperamos la comprensión de la mayoría, o de todos. En los próximos días daremos a conocer medidas que hemos estudiado para el caso que se nos presenta. Una vez más, no es lo mismo la Primera que la Segunda.

Un hándicap más es la hora y el momento en que se presenta el Real Zaragoza en el mercado estival.

Ya lo dijimos. Todas las decisiones de la Liga de Fútbol Profesional nos iban a obligar a trabajar en condiciones poco habituales. Llegamos tarde y mal al mercado. Al margen de nuestras limitaciones, vamos a tratar de ser inteligentes. Buscaremos jugadores con talento y proyección dentro de nuestros esquemas. No será fácil. Pero siempre hemos contado con buenos delanteros. Debemos realizar cuatro o cinco fichajes.

En distintos medios ha manifestado que defenderá los intereses del Real Zaragoza y su derecho a estar en Primera en todos los ámbitos. ¿Se mantiene en esta idea?

Nuestras intenciones no se han relajado. Estamos trabajando con nuestra asesoría jurídica en diferentes iniciativas y pasos que podemos dar. Entendemos que la Liga ha adoptado decisiones muy graves que han beneficiado a un club. No vamos a quedarnos callados. Queremos ser resarcidos de los daños yperjuicios que se nos han ocasionado. Seguiremos peleando.