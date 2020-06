Vega Gimeno no continuará en el Mann-Filter

Vega Gimeno, que esta semana ha sido proclamada como la segunda mejor jugadora española de la inconclusa Liga Femenina 2019-20, no continuará en la disciplina del conjunto zaragozano según informa éste.

La alero valenciana, de 29 años de edad, ha sido la capitana del equipo las dos últimas temporadas.

Vega Gimeno ha disputado 68 partidos en las tres campañas que ha militado en el conjunto aragonés. En las dos primeras el equipo finalizó en tercer y octavo lugar en la clasificación y en la última estaba situado noveno cuando la Liga tuvo que ser suspendida.

El club maño quiere agradecer "el esfuerzo y la dedicación" de estos años de Vega Gimeno y también "la implicación" que siempre ha mostrado con la cantera y en todo tipo de actos sociales y benéficos cada vez que se ha solicitado su presencia.

La jugadora se ha despedido de la afición con un vídeo en el que indica que era hora de cerrar la etapa de tres temporadas en Zaragoza y que siente "muchísima pena" porque es un club que lleva "en el corazón" pues ha sido y sigue siendo su "segunda casa".

Gimeno recuerda que cuando llegó al club lo hizo con una lesión de rodilla y se sintió apoyada en todo momento. Dice llevarse "muchísimo" de cada una de las compañeras con las que ha compartido vestuario, así como de sus entrenadores.

Igualmente ha agradecido al club la "confianza" que ha mostrado en ella durante su estancia y el apoyo de la afición.

"Me he sentido súper querida y esto no es un adiós sino un hasta luego", ha finalizado.