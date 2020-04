Clemente: "Me gustaría saber para qué está la gente sana en casa"

No es la primera vez que el ex entrenador del Athletic y ex seleccionador nacional, Javier Clemente, carga contra los políticos. En esta ocasión no se muestra conforme con las decisiones del Ejecutivo central: "En casa encerrados tienen que estar los contagiados y los que contagian, los demás a la calle y a trabajar". Clemente a publicado una serie de tuits que no han sido bien recibidos por muchos de sus seguidores.

"Seguir viendo tv estos días sigue siendo preocupante, no se sabe si vamos a estar 1 mes o 1 año encerrados, según a quien escuches. Y como no somos médicos es difícil saber lo que quieren decir, de todas formas ánimo no dan para nada y ya no digo cuando hablan políticos", criticaba Clemente este jueves en Twitter.

"Después de lo que oímos tanto de Sanidad como de Economía la conclusión a la que llego con mis pocos conocimientos es que para que la economía vaya bien hay que ir a trabajar. Y quienes van? Pues los que están sanos. Ya me gustaría saber para qué está la gente sana en casa", continuaba.

"En casa encerrados tienen que estar los contagiados y los que contagian, los demás a la calle y a trabajar y así habrá menos problemas. Lo que debe ser difícil es saber hacer esto y entonces todos encerrados , mal de muchos consuelo de tontos", expresaba.

"He visto una entrevista de un político diciendo porque no se han comprado hace tiempo mascarillas, trajes, test, respiradores etc pues muy fácil , porque estamos tiesos no hay money. Si nohubiera habido tanta chorizada precisamente de algunos políticos ahora habría para todo", denunciaba.

