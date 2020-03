Marta Pintanel: "Las pruebas importantes eran ahora y estaba en buena forma"

El buen momento que estaba teniendo las últimas semanas Marta Pintanel se ha visto frenado en seco por la crisis del coronavirus. La triatleta zaragozana llegaba a un tramo de su calendario deportivo en el que "las competiciones importantes eran ahora" y en el que afirmaba encontrarse "en un muy buen estado de forma".

Prueba de sus buenas sensaciones fue su reciente victoria en el campeonato de Europa sub-23 de duatlón que se celebró en Punta Umbría, Huelva, y en el que revalidó este triunfo pues ya lo consiguió la temporada pasada en Rumanía. "De momento he podido hacer solo dos pruebas, entre ellas el campeonato de Europa en el que gané. Estaba en un estado de forma muy bueno", cuenta Pintanel. "El calendario ahora no sé cómo va a estar. El fin de semana pasado tenía la primera Copa de triatlón en Huelva y la suspendieron. El campeonato de España de duatlón también lo han suspendido. Las competiciones importantes eran ahora. En las que estaban programadas en estos meses se iban a decidir los miembros de las selecciones, eran una especie de test. También se decidía el Europeo sub-23 que lo han suspendido, no sabemos cómo se va a decidir la clasificación para acudir y sería un gran objetivo conseguir esa convocatoria", explica.

El confinamiento en casa ha afectado sensiblemente a la triatleta zaragozana que venía lanzada tras su triunfo en Huelva. Pero no todo su día a día giraba en torno al deporte ya que Marta Pintanel está actualmente estudiando la carrera de Medicina. "Estoy aprovechando para estudiar un poco. Desde la Universidad nos están facilitando materiales con voz y conferencias, pero tampoco sabemos cuándo ni cómo van a ser los exámenes", expone. La aragonesa ha tenido que adaptar su entrenamiento. "Estoy entrenando algo todos los días. Nadar es imposible aunque lo estoy sustituyendo con trabajo de gomas, autocargas y ejercicios de fuerza principalmente. Estoy trabajando aspectos que normalmente descuidamos y tengo más agujetas que cuando entreno normalmente", dice entre risas.

"Tampoco estoy corriendo porque no tengo cinta y he buscado alguna por ahí, pero nada. En el rodillo de la bici sí que estoy todo el día. Mi día a día ahora es: me levanto, hago una rutina de ejercicios de gomas, abdominales… después desayuno, me pongo un poco a estudiar, hago algo de bicicleta, duermo una pequeña siesta y me pongo otra vez a estudiar y con la bici", detalla. "Estoy intentando respetar los horarios porque sino sería una locura y también estoy tratando de mantener la forma porque en algún momento volveremos a la normalidad, pero hay mucha incertidumbre", añade.

Marta Pintanel se encuentra confinada en su casa de Zaragoza junto a sus padres y su hermana. "De momento la convivencia la llevamos bien, aunque esto va para largo", comenta. "No salgo mucho de casa porque no tengo perro. Tengo una tortuga, pero si salgo con ella a la calle creo que no estaría bien visto", bromea la campeona de España y de Europa. "De momento estoy llevando bastante bien la situación, no hay algo que diga que sea lo peor de estar confinada en casa, pero sí que lo mejor está siendo el tener tiempo para ver series, y también para dedicárselo a la familia", asevera. "Pasamos el rato viendo series, jugando a las cartas, a juegos de mesa... Me he acabado Élite y he empezado a ver Narcos. Me han mandado también una carpeta con películas de los Oscars y las estamos viendo todos juntos. Estoy aprovechando para cocinar, que me gusta mucho, pero cosas saludables porque es importante mantener la alimentación al no poder casi hacer deporte", asegura Pintanel.

La triatleta zaragozana tiene claro que es lo primero que hará cuando esté permitido salir a la calle. "Iré a nadar, aunque no es lo que más me gusta del triatlón, pero me apetece nadar. Lo que más me gusta es correr, pero bueno para eso puedes dar vueltas por el pasillo y ahora me da la sensación de que se me ha olvidado nadar porque después de tanto tiempo pierdes la sensación de estar en el agua. También creo que iremos poco a poco con el tema de salir a la calle, no podremos salir todos de golpe", afirma. "Tengo también muchas ganas de estar con los amigos y la familia, se echa de menos estar con la gente y hablar de algo que no sea esta situación porque estamos con ella todo el día", expresa Marta Pintanel.