Los test de coronavirus a los futbolistas elevan la tensión en la guerra entre Tebas y Rubiales 

Ni siquiera una pandemia como la actual puede obrar el milagro de que el máximo responsable de la Federación Española de Fútbol (FEF), Luis Rubiales, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, alcancen algún punto de encuentro. Con todos los torneos aplazados, el más reciente ejemplo palpable de que sus diferencias son "públicas y notorias", como ellos mismos reconocen, ha surgido a raíz de la decisión del presidente de la patronal de clubes de ordenar repartir tests para hacerles las pruebas del coronavirus a todos los jugadores de los clubes de Primera y Segunda División. Una determinación que desde La Ciudad del Fútbol de Las Rozas se ha calificado incluso de "antipatriota".

"Me parece irresponsable que habiendo pacientes y estando la vida en juego se haga esto. Me parece fuera de todo lugar que se estén utilizando test de coronavirus cuando hay gente que lo necesita. Me parece que es desconocer la realidad. Si es que nos han confinado a todos. Da igual si estás contagiado o no. Da igual. El resultado es el mismo. Y si presentas síntomas severos, esa persona necesita test. No un futbolista. Él va a estar aislado», ha arremetido Rubiales contra Tebas en las últimas horas.

Rubiales va incluso más allá en sus reproches: "Lo ha dicho la administración, todo el que tenga test, mascarillas, guantes, póngalo al servicio de los demás. Y hay alguien que está mandando test por ahí y es ilegal. Debe estar penado. Nos desmarcamos todos y es una media antipatriota. Estamos en total desacuerdo. Cosa diferente es que cuando haya menos enfermos, nos lo plantearemos para nuestra categorías. Pero ahora vamos a centarnos en el que lo necesita. Hay que echar una mano".

Tres escenarios

Entretanto, el fútbol trata de reordenar sus fechas tras el parón. Mientras las competiciones que dependen de la FEF, como la Copa del Rey, no tienen fecha prevista de reanudación por la imposibilidad de predecir cuanto durará el confinamiento, LaLiga trabaja sin descanso y se plantea tres escenarios desde que se produjo la suspensión de la jornada 28 en Primera y la 32 en Segunda debido al coronavirus.

Ya tiene preparadas las fechas de vuelta a la competición en función de cómo avance la pandemia en España. La primera idea, basada en la más optimista de las previsiones, es que vuelva a jugarse el jueves 23 de abril. La segunda fecha prevista es el sábado 2 de mayo y en el peor de los pasos contemplados, el jueves 14 de mayo, con lo que se acabaría la Liga jugándose dos partidos por semana.

Hay una cuarta posibilidad todavía peor, si el estado de alarma y la cuarentena nacional se extendiesen, que sería una fecha posterior e incluso llegar al mes de julio, si bien eso supondría añadir un problema más, el de los jugadores que terminan sus contratos el 30 de junio.

En principio, por lo tanto, LaLiga tiene previsto poder acabar las 11 jornadas en un máximo de dos meses y hasta un mínimo de mes y medio. La idea de Tebas es hacer público este nuevo calendario adaptado entre esta semana y la próxima.

LaLiga, con su máximo dirigente la cabeza, va a formar parte de una comisión reducida de la UEFA junto a la Premier League inglesa, tres miembros de la ECA (Asociacion de clubes europeos) y un representante del resto de ligas europeas para rehacer el calendario de todo el futbol europeo. El objetivo sigue siendo acabar todas las ligas continentales y no alterar el formato de la Champions ni de la Liga Europa.

"Las competiciones se acabarán", ha garantizado Rubiales en su única coincidencia con Tebas. A partir de ahí, mientras el jefe de la patronal alerta de que si no se reanuda el torneo de la regularidad se perderán centenares de millones, Rubiales presume de liderar "la única federación de España que no tiene subvención·. Asegura que su estructura, ·con una tesorería muy férrea, creando un equilibrio muy austero con gastos y resultado", le permitirá, además, garantizar la supervivencia de "los clubes más modestos". Y recuerda que eso es gracias al contrato con Arabia Saudí para haber trasladado a ese país la Supecopa de España.