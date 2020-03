Tebas: "Estoy convencido de que vamos a terminar la Liga"

Cuando la UEFA y las 55 federaciones europeas nacionales se encaminan a decidir el martes la suspensión de la Eurocopa, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró este domingo "convencido" de que podrá acabar esta temporada el campeonato en Primera y Segunda División, dando a entender que, a expensas de la evolución de la pandemia, el fútbol español podría aprovechar las fechas del campeonato continental, previsto en doce países entre el 12 de junio y el 12 de julio. "Lo que manejamos ahora es que vamos a terminar la competición. Esta semana se pueden tomar importantes decisiones en Europa", aseguró Tebas, que durante todo el fin de semana ha estado "trabajando con instituciones europeas, presidentes de otras ligas y de clubes españoles, porque hay que coordinar y viene una semana muy importante", según reconoció en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope.

"He tenido contactos con Italia, con Alemania y otras ligas. Estamos trabajando en dar una solución, porque el coronavirus es un tema de salud y para la salud están los médicos. Nosotros estamos para dar una solución al problema económico que se va a plantear, a ver qué pasa con los cerca de 100 contratos audiovisuales que tenemos en todo el mundo. Si no retransmites la señal no vas a poder cobrar. Eso está claro", afirmó el máximo dirigente de la patronal de clubes del fútbol español, que cifra en un 25% de los ingresos por derechos audiovisuales el perjuicio económico que supondría no poder acabar la Liga.

Tebas insistió en que se está colaborando con el resto de ligas europeas "para cuadrar los calendarios" de la presente temporada, cuando en el fútbol español quedan 11 jornadas para su término, tanto en Primera como en Segunda División. Con toda seguridad no se podrá continuar con el campeonato el 3 de abril, como aún está previsto como solución muy optimista, aunque el presidente de LaLiga reitera que el objetivo es que el campeonato pueda concluir. "Nos queda un 25% de la temporada por jugar y todo el presupuesto habrá que revisarlo. Ese es el daño que puede ocurrir si no se termina la competición", insistió.

El presidente de la patronal también relevó que ha habido dos positivos por coronavirus entre el personal que trabaja en LaLiga, aunque aclaró que él no está afectado. "Yo no estoy en cuarentena. No tengo síntomas y no me he hecho la prueba", reconoció.

